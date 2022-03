Nach 1,5 Jahren Genshin Impact spüre ich nun auch das größte Problem der Community

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Genshin Impact hat zwar versucht, das Problem anzugehen, indem sie die Harz-Kosten der ersten 3 wöchentlichen Bosse halbieren, dennoch muss man 270 Harz aufbringen, um alle derzeitigen Bosse zu Looten. Also alles Harz von Tag 1 und ein erheblicher Teil des zweiten Tages in der Woche gehen dafür drauf.

Wer spricht hier? Ich bin Lena, eine freie Autorin bei MeinMMO. Seit der Beta bin ich in Genshin Impact involviert und kriege jede Veränderung mit. Hunderte Stunden habe ich bereits in das Spiel investiert und beinahe jede Map zu 100 % erkundet.

In der Kritik stand zusätzlich der Glücksfaktor im Zusammenspiel mit dem Harz. Denn der Loot fällt meistens spärlich aus und auch die Ausrüstungsitems, die Artefakte, sind meist wenig nützlich. Es dauert also, bis man ein Artefakt bekommt, dass man dem Charakter geben kann.

Das größte Problem der Community ist das Harz-System von Genshin Impact. Immer wieder liest man Kritik darüber und Änderungswünsche. Denn alles, was mit Looten zu tun hat, kostet Harz. Wenn ihr also euren Charakter aufwerten und perfektionieren möchtet, braucht ihr eine Menge Harz und Zeit.

