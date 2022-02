Genshin Impact: Leaks geben neue Details zu Charakteren, dem Dendro-Element und Gebiet

Die derzeitigen Leaks von Genshin Impact reichen wohl bis Patch 3.1. In denen geht es um den neuen Charakter Yelan und andere kommende Figuren. Zudem soll es wohl einen genauen Release-Patch geben, der das Dendro-Element und das Gebiet Sumeru in Spiel bringt. MeinMMO verrät euch, was die Leaker berichten.

Vorab ein Hinweis: Leaks können sich natürlich immer als falsch herausstellen. Zudem können sie vom offiziellen Release stark abweichen. Bitte lest diese Infos immer mit Bedacht. Wer außerdem keine Spoiler möchte, sollte jetzt nicht weiterscrollen.

Wie lange soll die jetzige Patch-Reihe noch dauern? Beim Auslesen von Daten kam heraus, dass Patch 2.8 der letzte aus der Reihe 2.X sein soll. Danach geht es wohl mit 3.0 und höher weiter (via reddit).

Da die große Kluft im Patch 2.6 Einzug in Genshin Impact erhalten soll, liegt es nicht fern, dass mit 3.0 dann Sumeru als neues, großes Gebiet im Spiel erscheint. Denn die große Kluft soll das Verbindungsglied zwischen den jetzigen Arealen und Sumeru sein.

Zudem bringt Sumeru nicht nur ein riesiges neues, erkundbares Areal mit, sondern auch das neue Element Dendro.

Was sagen Leaks über das neue Element Dendro?

Laut dem Leaker Project Celestia sind schon in der Beta zu 2.4 Code-Namen für neue Element-Reaktionen aufgetaucht: „Overgrown“ und „Intensified“ (via Twitter). Da Dendro auf einem pflanzlichen Element beruht, ist es wahrscheinlich, dass die Reaktionen zum Dendro-Element gehören.

Dendro-Schleime können Angriffe ausführen, die dem Charakter Schaden über Zeit zufügen. Eventuell beherrschen zukünftige Dendro-Figuren ähnliche Skills.

Weiterhin gibt es einen reddit-Post, der schon vom Ersteller als fraglich deklariert wurde, dennoch haben sich solche Posts in der Vergangenheit häufig bewahrheitet, weshalb wir die Infos mit euch teilen möchten:

Dendro kann nicht verwirbelt werden.

Dendro und Elektro sollen zusammen die Verteidigung von Feinden reduzieren.

Das Element soll dabei helfen, Elementarkunde zu boosten.

Dendro-Feinde sind immer vom Dendro-Element betroffen und reagieren mit Hydro als höchste Priorität.

Dendro und Hydro reagieren so miteinander, dass die Hydro-Applikation danach entfernt wird. Es soll also kein Einfrieren möglich sein.

Pyro auf Dendro verursacht einen Brand, der dem Feind kontinuierlich Schaden reindrückt.

Yelan und weitere neue Charaktere geleakt

Wie sieht Yelan aus? Yelan (via reddit) und ihre Signature-Waffe „Kirin“-Bogen (via reddit) wurden schon geleakt. Demnach soll sie ein 5-Sterne Charakter sein und das Hydro-Element besitzen.

So sieht ihr Render aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Zudem gibt es schon erste Screenshots, wo man Yelan sehen kann und wie sie ihren Bogen spannt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Diese Infos bestätigen einen Leak, der vorher auch als sehr fragwürdig abgestempelt wurden (via reddit). Laut diesem reddit-Post und dem Leaker UBatcha sollen Yelan und der neue 4-Sterne Charakter namens Shinobu in Patch 2.7 einen Banner erhalten (via Twitter). Mehr Infos zu Shinobus Aussehen gibt es bisher allerdings nicht.

Man weiß nur, dass sie der Sidekick von Arataki Itto ist und die Abgeordnete der Arataki-Gang. Shinobu sorgt dafür, dass Itto und seine Bande nicht im Gefängnis landen.

Von welchen Charakteren ist noch die Rede? Viele Fans warten immer noch auf den zuverlässigen Detektiven aus Inazuma: Heizou. Er arbeitet für Sara Kujou und scheint ein Mensch zu sein, mit dem man nur schwer auskommt. Zudem soll er ziemlich jung aussehen und Heizou soll kleiner als Xiao sein (via reddit), jedoch wurde bisher noch kein Bild von ihm geleakt.

Laut Ubatcha könnte er in Patch 2.8 kommen und er soll ein 4-Sterne Charakter werden (via Twitter). Dies bestätigt ebenfalls Uncle DD, der einen männlichen Charater für 2.8 oder 3.0 ankündigte (via reddit).

Außerdem soll definitiv ein kleines Dendro-Mädchen in Genshin Impact kommen, sobald Patch 3.1 erscheint. Viele spekulieren dabei auf Yaoyao, die schon seit Patch 1.4 in den Leaks enthalten war. An dem Körbchen auf ihrem Rücken im Tweet kann man sogar das Dendro-Element erkennen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Welche Leaks gibt es noch?

Laut Uncle DDs Leak soll außerdem der Archipel in Patch 2.8 wiederkehren. Zuletzt konnte man die geheimen Inseln in Patch 1.6 besuchen, die eine Vielzahl von Events und Möglichkeiten zur Erkundung bereithielten.

Des Weiteren sollen Diluc und Fischl jeweils einen Skin erhalten (via reddit). Wann das passiert, wurde jedoch noch nicht gesagt.

Zuletzt möchten wir noch einmal an den Leak von UBatcha erinnern, der sagte, dass Mitte 2022 eine Möglichkeit implementiert werden soll, wie Spieler Waffen und eventuelle sogar Charaktere aus dem Standardbanner erhalten können, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen: Genshin Impact bringt angeblich eine Änderung, um alte Charaktere ohne Gacha zu verdienen.

Was denkt ihr über die ganzen Leaks zu Genshin Impact? Kennt ihr noch mehr Leaks oder wusstet ihr genauso viel wie wir? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.