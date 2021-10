Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wann wird Sumeru veröffentlicht? Angeblich dauert es gar nicht mehr so lange, bis die Dendro-Stadt zu Genshin Impact kommt. Laut Leak soll es bereits im zweiten oder dritten Patch 2022 erscheinen. Die Arbeit an der Stadt sei mittlerweile beendet.

So sieht Sumeru angeblich aus: In einem größeren Leak kann man sich nun das angebliche 3D-Modell von der Stadt Sumeru anschauen. Das Modell ist zwar völlig farblos und es fehlen darin viele Details, allerdings zeigt es deutlich den Aufbau der Stadt und deren Gebäude.

Der Mondstadt-Charakter Lisa hat in der Vergangenheit einige Zeit in Sumeru verbracht und galt in der Akademie sogar als die beste Schülerin. Doch sie kehrte am Ende nach Mondstadt zurück, weil sie von den “völlig verrückten Gelehrten” dort genug hatte.

Die Akademie von Sumeru ist die prestigeträchtigste und angesehenste Lehranstalt in ganz Teyvat. Die Studenten der Akademie befassen sich aufs intensivste mit magischen Künsten und der Geschichte der Welt, dabei kann der Abschluss des Studiums sehr viele Jahre dauern und viel Kraft in Anspruch nehmen.

Ein Leak auf reddit zeigt eine Reihe von Screenshots von dem 3D-Modell der Dendro-Stadt Sumeru in Genshin Impact . Angeblich soll das neue Gebiet schon recht früh in 2022 ins Spiel kommen.

