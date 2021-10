Genshin Impact kündigt mit Gorou und Arataki Itto 2 neue Geo-Kämpfer an

Genshin Impact kündigt, neben Gorou, den Charakter namens Arataki Itto überraschend an. MeinMMO berichtet euch darüber.

Wer ist Arataki Itto? Itto kam des Öfteren in den letzten Leaks vor und wurde bisher nur von hinten gezeigt. Jetzt erhaltet ihr ein Gesicht zum Namen:

Itto soll so schnell wie der Wind und so stark wie der Donner sein. Außerdem fließt in seinen Adern Oni-Blut. Arataki Itto ist ein ewiger Rivale von Sara Kujou und sucht immer wieder Kämpfe mit ihr. Er trägt anscheinend einen Zweihänder und ist definitiv vom Attribut Geo.

Was sind Oni? Oni sind Yokai in der japanischen Mythologie. Yokai sind Figuren, die man vom Aussehen mit Dämonen vergleichen kann. Sie haben meist Hörner und scharfe Klauen. (via Oni sind Yokai in der japanischen Mythologie. Yokai sind Figuren, die man vom Aussehen mit Dämonen vergleichen kann. Sie haben meist Hörner und scharfe Klauen. (via Wikipedia ).

Auch wenn er eher einen gruseligen und starken Eindruck macht, soll er sanftmütig und nett zu Kindern sein. Er ist der erste Charakter, welcher so starke und maskuline Züge besitzt. Dies scheint bei der Community gut anzukommen, denn Itto hat schon fast 60.000 Retweets in einer Stunde gesammelt. Zusammen mit Gorou hat er sich – schnell wie der Wind – in die Twitter-Trends katapultiert.

Wer ist Gorou? Anders als Itto, kam Gorou schon in der Story von Inazuma vor. Er ist ein treuer Gefolgsmann von Kokomi Sangonomiya und ein guter Kumpel von Kazuha Kaedehara.

Laut Genshin Impact soll er eine Biest-Artige Kampfintuition und einen hartnäckigen Willen besitzen. Gorou findet einen Weg zum Sieg – selbst in den kritischsten Momenten. Er soll ein sehr treuer Gefährte sein.

Gorou trägt als Waffe einen Bogen und ist vom Element Geo.

Bisher wurden keine weiteren Informationen zu den beiden Charakteren bekannt gegeben. Sollte sich das ändern, werden wir euch auf den neuesten Stand der Dinge bringen.

Seit heute, dem 11. Oktober, könnt ihr den Patch 2.2 von Genshin Impact preloaden. Dieser Preload bedeutet auch immer, dass Leaker nun wieder aktiv werden.

