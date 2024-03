Genshin Impact 4.5: Das sind die neuen Banner und Charaktere

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was wird es sonst noch in Version 4.5 geben? Mit Chiori wird auch eine dazugehörige Story-Quest sowie ein Hangout-Event mit Lynette hinzugefügt.

Welche Banner wird es in Version 4.5 geben? Wie gewohnt werden die Banner in 2 Phasen geteilt.

Wer ist der neue Charakter? Chiori begegneten wir das erste Mal während des Film-Festivals in Fontaine. Sie ist eine Schneiderin aus Inazuma und Inhaberin der Chioriya-Boutique in Fontaine. Sie wird eine 5-Sterne-Figur, verfügt über das Element Geo und kämpft mit einem Einhänder.

Heute, am 1. März 2024 gab es in Genshin Impact einen großen Livestream mit einem Ausblick auf die kommenden Spielinhalte.

Das Spezial-Programm zu Version 4.5 in Genshin Impact fand heute, am 1. März 2024, als Livestream statt. Spieler erhielten Informationen rund um die kommenden Banner und die Charaktere, die sie bald ziehen können. Zudem wurde eine neue Banner-Art vorgestellt.

