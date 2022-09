Dramatischer Trailer zu Honkai: Star Rail zeigt neues RPG der Macher von Genshin Impact

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was sagt ihr zu dem neuen Trailer von Honkai: Star Rail? Freut ihr euch bereits auf das rundenbasierte RPG? Seid ihr Fans der Honkai-Reihe und habt Honkai Impact: 3rd gespielt? Welcher Charakter ist euer Favorit? Spielt ihr Genshin Impact und Honkai lieber auf dem Handy oder dem PC? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Was ist das für ein Spiel? Honkai: Star Rail ist ein kostenloses Weltraum- RPG mit ansprechender Anime-Grafik , das gerade entwickelt wird. Bisher handelt es sich um einen Titel für Einzelspieler. Ob es in Zukunft einen Mehrspielermodus geben wird, ist noch unklar. Es erscheint für iOs, Android und den PC.

Zwischendurch werden immer wieder Kampfszenen eingeblendet, die stark an Genshin Impact und Honkai Impact: 3rd erinnern. Die rundenbasierten Kämpfe, die es in Honkai: Star Rail geben soll, sieht man hingegen nicht.

„Wurde ich in einen Science-Fiction-Film geworfen?“, ist eine Frage, die einer der Charaktere am Anfang des Trailers stellt. Im Hintergrund spielt eine emotional-hoffnungsvoll klingende Geigenmelodie, während im Voice-Over die Geschichte des Spiels erzählt wird.

HoYoverse arbeiten aktuell an einem neuen RPG der Honkai-Reihe, das an Honkai Impact: 3rd anknüpft. Es trägt den Titel Honkai: Star Rail und ist ein rundenbasiertes Strategie-RPG, das im Weltraum spielt. Bei der Tokyo Game Show 2022 zeigten die Entwickler den neusten Trailer.

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Insert

You are going to send email to