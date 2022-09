Genshin Impact wird zukünftig wohl noch komplexer – Gibt euch mehr zum Sammeln

Ein Leak zeigt, dass ihr in Genshin Impact bald vielleicht ein Kartendeck aufbauen könnt. Der Modus könnte mit einem zukünftigen Update in das Action-RPG kommen.

Das sagt der Leak: In dem neuen Modus sammelt ihr eure liebsten Figuren und Monster als Karten. Es soll 25 der Figuren geben und ein paar Monster, unter anderem die Elektro-Hypostase. Aus den gesammelten Karten bildet ihr ein möglichst starkes Kartendeck. Wer fleißig spielt und sammelt, hat außerdem die Chance auf goldene, besondere Sammelkarten.

Woher stammt der Leak? Die Informationen stammen von dem prominenten Leaker UBatcha, der darüber twitterte. Da UBatcha in der Vergangenheit häufig richtig lag, ist es wahrscheinlich, dass auch der Kartenspielmodus tatsächlich in Genshin Impact kommt. Die Details wurden von den Entwicklern noch nicht genau festgelegt, weshalb sich daran vermutlich noch etwas ändern könnte, so der User.

Bereits im August hatte der Leaker Mero darauf hingewiesen, dass solch ein Kartenspiel-Content bald ins Spiel kommen wird, um das Endgame von Genshin Impact weniger trocken zu gestalten.

Im Video seht ihr die neue Zone Sumeru:

Kartenspiel als fester Modus in Genshin Impact

Wofür benutze ich das Kartendeck? Ihr spielt im PvP gegeneinander oder besiegt PvE-Gegner. Ihr könnt zum Beispiel die NPCs Fischl und Cyno herausfordern, es gibt bei manchen Figuren sogar unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Den Gerüchten zufolge handelt es sich um wöchentlichen Content: Ihr könnt die NPCs also jede Woche erneut herausfordern und Belohnungen einsacken.

Auch in der offenen Welt soll es Challenges geben, bei denen euer Kartendeck zum Einsatz kommt.

Wichtig zu wissen ist, dass es sich hierbei um einen Leak handelt und nicht um offizielle Informationen der Entwickler. Es könnte also passieren, dass sich bis zur Veröffentlichung des Updates noch etwas verändert.

Wie funktioniert der Modus?

Gespielt wird 1v1.

Es geht darum, jede Karte des Gegners zu besiegen.

Anfangs wählt ihr 3 Charaktere für die Runde, wovon einer immer der aktive Charakter ist.

Ein Spieler würfelt am Anfang jedes Zuges und legt dadurch fest, wie viel Energie er bekommt, um Skills zu benutzen.

Alternativ könnt ihr während eures Zuges auch den aktiven Charakter ändern, eine Karte von eurer Hand ausspielen, eine Karte abwerfen, oder das Element eures Elementarwürfels ändern.

Elemente rufen Reaktionen beim Gegner hervor. Wasser macht sie zum Beispiel nass, so wie es auch im Kampf der Fall ist.

Ist die Energie aufgebraucht, ist der andere Spieler am Zug.

Der Modus soll dauerhaft in Genshin Impact spielbar sein, nicht nur während eines Events. Ob sich an den Details zum Spielverlauf noch etwas ändert, erfahren wir entweder durch zukünftige Leaks, oder durch eine offizielle Ankündigung von HoYoverse. Wir halten euch selbstverständlich darüber auf dem Laufenden.

Wann kommt der Modus ins Spiel? Die Leaks umfassen unterschiedliche Informationen darüber, mit welchem Update der Content veröffentlicht wird:

Mero zufolge könnte das Kartendeck bereits mit Update 3.1 kommen.

Anderen Gerüchten zufolge werdet ihr erst mit dem Update 3.3 Karten spielen können. Für die Updates gibt es derzeit aber noch kein Datum.

Was denkt ihr über den Leak? Glaubt ihr, es wird wirklich bald ein Kartendeck geben? Freut ihr euch darauf, die perfekten Builds zu sammeln und gegen Gegner anzutreten? Oder liegt Deck-Building eher weniger in eurem Interessengebiet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, hier auf MeinMMO!

