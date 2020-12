Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wenn ihr euch auf die Orte konzentriert, in denen 2 oder mehr Erzvorkommen erscheinen, dann könnt ihr eine Farming-Route festlegen, die euch am besten passt. Ihr könnt zum Beispiel an einem Teleportpunkt starten, alle Erze in der Nähe aufsammeln und dann zum nächsten teleportieren.

Natürlich findet ihr an der Spitze auch Erzvorkommen, aber die sind vereinzelt und sind nicht so empfehlenswert für regelmäßiges Abfarmen.

Das Silber kann aber auch neben den blutroten Achaten an den Permafrostbaum geopfert werden, um Belohnungen zu erhalten. Es lohnt sich also etwas mehr Sternsilber zu farmen.

