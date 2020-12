Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

So geht’s weiter : Sobald ihr alle drei Schmuckkästchen erhalten habt, könnt ihr zu dem verschlossenen Tor zurückkehren und sie dort präsentieren. Zur Belohnung werdet ihr in den geheimen Raum hereingelassen und könnt dort die Kisten plündern.

Hier findet ihr einen Grabstein, der etwas abseits des Weges steht. Um das Kästchen des Archivars zu erhalten, müsst ihr am Grabstein 3 Cecilia hinterlassen. Die Blumen findet ihr an den Sterngreifklippen bei Mondstadt.

Um diese Tür zu öffnen und an die Schätze heranzukommen, die sich in dem Raum dahinter befinden, braucht ihr 3 verschiedene Schmuckkästchen. Die Fundorte haben wir für euch in diesem Artikel zusammengetragen.

