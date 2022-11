Genshin Impact: Cor Lapis farmen – Alle Fundorte für das Erz

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Hilfreich ist es zudem, den Charakter Qiqi in euer Team zu nehmen. Sie zeigt nämlich mit ihrer passiven Fähigkeiten Materialien aus Liyue auf der Minimap an.

Das meiste Cor Lapis findet ihr rund um den Quingyun-Gipfel. Aber auch sonst gibt es etliche Spots, um das Erz einzusammeln. Die effektivste Farmroute beginnt am Berg Hulao, wo ihr direkt am Teleportpunkt mehrere Erze findet. Dann arbeitet ihr euch nach Osten, dann nach Süden und dann wieder nach Westen vor, bis ihr das Gebiet die Große Kluft erreicht.

Wo findet man Cor Lapis? Cor Lapis ist ein Erz, das ihr nur in der Region Liyue finden könnt. Dort befindet es sich meist in Höhlen, Minen oder bergigen Arealen. Ihr erkennt sie an den orangen Steinen.

In Genshin Impact benötigt ihr Cor Lapis zum Aufwerten bestimmter Charaktere und zur Herstellung verschiedenster Gegenstände. In diesem Guide verraten wir, wo ihr Cor Lapis finden könnt.

