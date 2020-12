Genshin Impact bringt neuen Charakter Zhongli – Das kann er, so bekommt ihr ihn

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Die Chance auf einen 5-Sterne-Charakter liegt wie gewohnt bei 0,6 %, steigt jedoch an, je mehr Gebete ihr öffnet. Wenn ihr einen 5-Sterne-Charakter bekommt, dann ist es beim ersten Mal zu 50 % Zhongli und beim zweiten Mal sogar zu 100 %. Mehr zum Gacha-System erklären wir euch in unserem FAQ .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wer ist Zhongli? Der neue Charakter dürfte den Fans von Genshin Impact nicht unbekannt sein. Er spielte bereits eine Rolle rund um die Story in Liyue und überzeugte durch seine sympathische Art. Er ist zurückhaltend und philosophisch, was bei vielen im reddit und unseren Kommentaren gut ankommt.

Am 1. Dezember erscheinen die neuen Gebete in Genshin Impact . Diese bringen zwei neue Charaktere ins Spiel. In diesem Beitrag stellen wir euch Zhongli genauer vor und verraten seine Fähigkeiten und wie ihr ihn bekommen könnt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. neun − 8 =

Insert

You are going to send email to