Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo.

So hoch ist die Dropchance: Die Basis-Wahrscheinlichkeit zum Ziehen einer 5-Sterne-Waffe beträgt weiterhin nur 0,7 %. Zieht ihr eine legendäre Waffe, ist hier die Chance für Regenbogenstecher oder Grobes Schwert um 75% höher, als bei den restlichen legendären Waffen. Habt ihr dennoch Pech und zieht eine andere 5-Sterne-Waffe, so erhaltet ihr beim 2. Mal garantiert eine der Aktionswaffen.

Das ist das „Abgeschiedener-Adel“-Gebet: Mit diesem Gebet tritt der 5-Sterne-Charakter Zhongli in den Vordergrund. Der Leiter des Bestattungsunternehmens in Liyue setzt auf die Kraft der Erde und attackiert mit einem Speer. Der 4-Sterne-Char Xinyan gehört zum Element Feuer. Wir haben die Rockerin bereits näher vorgestellt.

Das sind Gebete: Um an neue Charaktere oder Waffen zu kommen, könnt ihr die Gebete im Spiel nutzen. Das sind quasi Lootboxen mit zufälliger Beute. In unserem FAQ zum Gacha-System gehen wir genauer darauf ein.

Das Koop-RPG Genshin Impact wechselt in wenigen Tagen erneut seine Aktionsgebete aus. In den neuen Gebeten, also den Lootboxen, besteht eine erhöhte Chance auf den 5-Sterne-Charakter Zhongli und den 4-Sterne-Charakter Xinyan. Beide gibt es außerhalb dieser Gebete aktuell nicht im Spiel zu ergattern.

