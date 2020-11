Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wollt ihr in Genshin Impact einsteigen und möchte wissen, welche 4-Sterne-Charaktere gut sind? Wir stellen euch die besten in unserem Artikel vor.

Was haltet ihr von Ganyu als neuer Heldin in Genshin Impact? Hätte sie sich eurer Meinung nach mehr von Amber unterscheiden sollen?

Wird der Lotus zerstört, verursacht er noch einen Area-of-Effect-Eisschaden. Der Skill erinnert an „Baron Bunny“ von Amber, der im Grunde ebenfalls so funktioniert, aber eben Feuerschaden austeilt.

Welche Skills kann Ganyu einsetzen? Aus einer geleakten Liste, die aus der Beta des Update 1.2 stammt, geht hervor, dass Ganyu den Elementarskill „Trails of Qilin“ nutzt. Dieser hinterlässt einen einzigen Eislotus, der Feinde anlockt. Ganyu springt zurück und teilt so Cryo-Schaden aus.

Mit Ganyu erwartet uns eine neue Heldin im Koop-RPG Genshin Impact . Was sie so drauf hat, verrät nun eine geleakte Skill-Liste.

