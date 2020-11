Genshin Impact: Leaks zum Update 1.2 zeigen neue Charaktere und Schnee-Gebiet

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Das ist Albedo: Links auf dem Bild sieht man den Charakter Albedo, der bereits mehrfach in Dialogen und im Lore von Genshin Impact erwähnt wurde. Er ist ein Alchemist und der Mentor des Charakters Sucrose. Er führt außerdem als der Kapitän das Investigation Team der Ritter von Favonius an.

Genshin Impact erinnert mich an Zelda: Breath of the Wild – Und ich liebe es

Besonders auffällig sind auf den Bildern die roten Kristalle, die stark an Dvalins verdorbene Tränen erinnern. Es wird außerdem vermutet, dass ein Temperatur-System ins Spiel kommt und man auf dem Berg frieren wird, ähnlich wie bei Zelda: Breath of the Wild.

Einige der Teilnehmer dieser Beta haben auf reddit und Social Media Screenshots davon gepostet, was die Spieler in dem Update erwarten wird. Es wurden außerdem weitere Bilder aus dem Code der Beta datamined.

Woher stammen die Leaks? Mit dem Release des Updates 1.1 hat sich der Entwickler miHoYo direkt an die nächsten kommenden Inhalte von Genshin Impact gemacht. Entsprechend startete in China auf den Test-Servern die Closed-Beta zum Update 1.2.

