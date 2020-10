In Genshin Impact erscheint heute, am 20. Oktober, der neue Charakter Klee. Wir von MeinMMO verraten euch, was sie kann und woher ihr Klee bekommen könnt.

Wer ist Klee? Klee ist ein neuer, mädchenhafter Charakter mit dem Element Pyro in Genshin Impact. Sie setzt auf Explosionen, Magie und nutzt einen Katalysator als Waffe.

Klee war sogar schon in der Closed Beta spielbar. Wer damals Abenteuer-Stufe 32 erreichte, konnte sie bereits für sein Team sichern. Zum Launch wurde sie jedoch entfernt und war bisher nicht erhältlich.

So bekommt ihr Klee

Was ist neu? Am 20. Oktober um 19:00 Uhr unserer Zeit erscheinen neue Gebete im Spiel. Eines davon, das „Flammende Schritte“-Gebet, bringt Klee und erhöht direkt eure Chance auf den neuen Charakter.

Klee kommt mit neuen Gebeten und bekommt sogar erhöhte Chancen.

Die Wahrscheinlichkeit, einen 5-Sterne-Helden zu ziehen, liegt auch in diesem Gebet bei 0,6 %. Lediglich die Chance, dass bei einem Treffer dann Klee darin erscheint, liegt bei 50 %. Solltet ihr dennoch einen anderen 5-Sterne-Helden ziehen, beträgt die Chance für Klee beim nächsten 5-Sterne-Treffer 100 %.

Zudem gilt auch die Regel, dass ihr nach 90 Versuchen garantiert einen 5-Sterne-Charakter bekommt. Klee ist also recht sicher erhältlich, wobei das Gacha-System euch so auch zum Ausgeben von Echtgeld verleitet.

Wenn ihr euch Wünsche Ingame erspielen möchtet, geht dies am besten über Urgestein. Wir von MeinMMO haben euch bereits verraten, wie ihr am schnellsten an Urgestein kommen könnt.

Klee als Elementar-Supporter

Lohnt sich Klee? Obwohl Klee in unserer Tier-List derzeit nur im B-Tier liegt, kann der Charakter für euch interessant sein. Denn sie bietet durch die Bomben einige interessante Kombos.

Wie auch Xiangling, einer der besten Charaktere im Spiel, kann Klee wunderbar als Elementar-Supporter eingesetzt werden, um Elementar-Reaktionen auszulösen. Dazu müsst ihr die Bomben nur gut mit dem Charakter-Wechsel abstimmen.

Wie spielt sich Klee? Klees Fertigkeiten und ihren Charakter könnt ihr bereits in einem Vorstellungs-Video der Entwickler kennenlernen. Dort seht ihr die vielen Explosionen, die ihr eine große Freude bereiten:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ändert sich noch durch die neuen Gebete? Über das „Flammende Schritte“-Gebet könnt ihr euch neben Klee auch Xingqiu, Noelle und Saccharose verdienen. Auch diese Charaktere stehen bei uns im B- oder C-Tier.

Außerdem erscheint das neue „Göttliches Werk“-Gebet, über das ihr Wolfsgrab, das stärkste Zweihandschwert im Spiel, bekommen könnt. Außerdem sind eine weitere 5-Sterne- und mehrere 4-Sterne-Waffen dabei.

Das dritte Gebet „Wanderlust“ bietet keinerlei Vorteile, bleibt dafür aber immer bestehen. Wer mehr über die neuen Gebete und die dazugehörigen Inhalte und Chancen erfahren möchte, findet hier alle Infos:

Das sind die neuen Gebete in Genshin Impact