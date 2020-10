Genshin Impact: Das sind die neuen Gebete – höhere Chance für Klee

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

So hoch ist die Dropchance: Die Basis-Wahrscheinlichkeit zum Ziehen einer 5-Sterne-Waffe beträgt weiterhin nur 0,7 %. Zieht ihr eine legendäre Waffe, ist hier die Chance für Wolfsgrab oder Gebet der Vier Winde um 75% höher, als bei den restlichen 8 legendären Waffen. Habt ihr dennoch Pech und zieht eine andere 5-Sterne-Waffe, so erhaltet ihr beim 2. Mal garantiert eine der Aktionswaffen.

Das zweite neue Gebet erhöht die Dropchance für bestimmte Waffen. Wer seinem Lieblingshelden also was gutes tun will, investiert hier seine Schicksale.

In unserer MeinMMO Tier-List der Charaktere reihen sie sich von Rang C bis B ein.

Wann werden die Gebete aktualisiert? Die aktuellen Aktionsgebete stellen am 18. Oktober 2020 um 18:59 Uhr ihren Dienst ein. Die neuen Gebete starten dann am 20. Oktober 2020 um 19:00 Uhr deutscher Zeit auf den europäischen Servern.

Das sind Gebete: Um an neue Charaktere oder Waffen zu kommen, könnt ihr die Gebete im Spiel nutzen. Das sind quasi Lootboxen mit zufälliger Beute. In unserem FAQ zum Gacha-System gehen wir genauer darauf ein.

Die Gebete im Koop-RPG Genshin Impact , also die zufälligen Lootboxen, werden am 20. Oktober erneuert. Zwei neue Gebete könnt ihr dann benutzen, die vor allem die Chance auf den 5-Sterne-Charakter Klee und zwei 5-Sterne-Waffen erhöht.

