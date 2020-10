Bist du ein Profi in Genshin Impact? Mach mit bei unserem Quiz

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Hey, das ist doch schon mal ziemlich gut! Du hast mehr als die Hälfte der Fragen absolut zerlegt und in Fragen Genshin Impact kann dir niemand so leicht was vom Bären erzählen. Einige Aspekte des Spiels hast du dir allerdings noch nicht so genau angeschaut, deswegen gab's bei diesem Quiz auch keine 10 Punkte. Aber macht nichts, leben und lernen. Nächstes Mal kriegst du die 10 sicher.

Hoppla, du bist wohl noch ziemlich neu in Genshin Impact, was? Du hast leider nur sehr wenige Fragen richtig beantwortet. Macht dir aber nichts draus. Genshin Impact ist ein großes Spiel mit vielen Inhalten und Spielmechaniken, da kann man sich leicht verlaufen. Spiel weiter und du wirst sicher in kürzester Zeit zu den Profis gehören.

Ihr werdet in unserem Quiz daher Fragen finden, die euer Wissen in Kämpfen testen, aber auch Fragen, die sich um die Welt und die Charaktere von Genshin Impact drehen. Manche davon sind leicht, andere sind kniffliger. Aber alle von ihnen absolut kein Problem für richtige Profis.

Wie gut kennt ihr euch in diesen Aspekten von Genshin Impact mittlerweile aus? Gehört ihr zu den Profis unter unseren Lesern oder seid ihr erst vor kurzem in das Spiel eingestiegen? Testet es in unserem Quiz!

Entsprechend kennen sich die Leute mit dem Spiel unterschiedlich gut aus. Und es gibt in Genshin Impact jede Menge Content, in den man abtauchen kann:

