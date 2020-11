Genshin Impact nerft seinen härtesten Boss – War wohl zu schwer

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Oder wie seht ihr das? Habt ihr Tartaglia im ersten Anlauf bezwungen? Oder verzweifelt ihr am Bosskampf und seinen drei Phasen? Erzählt uns doch in den Kommentaren, wie ihr den Boss und die Auflösung der Story von Liyue fandet.

Wer Tartaglia noch bei voller Stärke bezwingen will, der sollte das also im Verlaufe des heutigen Abends machen.

In keinem anderen Kampf bisher war das Wechseln von Charakteren, Bufffood und geschicktes Ausweichen so wichtig. Ich hoffe, dass Genshin Impact noch mehr dieser Kämpfe bekommt, denn sie bereichern das Spiel ungemein – gerade weil sie ein bisschen härter sind.

Was könnte verändert werden? Auch wenn die Details noch nicht bekannt sind, ist davon auszugehen, dass Tartaglia nach dem Nerf weniger Schaden verursachen wird und womöglich seine „Onehit“-Fähigkeiten nicht mehr so häufig einsetzt. Allein das dürfte schon genügen, um den Grafen besiegen zu können.

Was macht den Bosskampf zu schwer? Der Kampf gegen den Grafen ist vor allem deshalb schwierig, weil er über drei Lebensbalken verfügt, die alle geleert werden müssen, um siegreich aus dem Kampf hervorzugehen. Jedes Mal, wenn ein Balken leer ist, wechselt Tartaglia in eine neue Phase und erhält neue Fähigkeiten.

Worum geht es? Die Rede ist vom Boss Childe („Der Graf“), der auch unter dem Namen Tartaglia bekannt ist. Als ein wichtiger Anführer der Fatui hat er euch erst geholfen, um euch dann in den Rücken zu fallen. Es kommt zu einem Bosskampf, der sich über drei Phasen erstreckt und der während der Archontenquest „Herz aus Zucker“ bewältigt werden muss. Wer an diesem Kampf scheitert, kann die Story nicht fortführen.

In Genshin Impact scheitern einige Spieler am aktuellen Endboss. Die Entwickler zeigen nachsehen und bringen einen Nerf, um die Quest einfacher zu gestalten.

