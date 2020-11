Genshin Impact hat euch oft getötet – Entschuldigt sich nun dafür

In Genshin Impact sind eure Charaktere in den letzten Tagen häufiger gestorben. Schuld ist ein Feature, das so unbeliebt war, dass einige es für einen Bug hielten.

In den letzten Tagen gab es verdammt viele Tode in Genshin Impact. Das lag nicht nur am neuen Boss von Patch 1.1, sondern auch an einem Fehler, der eigentlich ein Feature war. Das wurde von den Spielern allerdings so negativ aufgefasst, dass der Entwickler miHoYo sich nun entschuldigt hat und eine Änderung schnell implementiert.

Was war los? Wer direkt nach dem Patch 1.1 in der vergangenen Woche Genshin Impact gespielt hat, der dürfte mit etwas Pech einige Male das Zeitliche gesegnet haben, ohne genau zu realisieren, was denn die Ursache dafür war. Immer wieder starben Charaktere wie Diluc, Klee oder Razor ohne sofort ersichtlichen Grund.

Schuld daran war der Schaden, der durch „Umgebungseffekte“ zugefügt wurde. Wo etwa ein Stück brennendes Gras pro Sekunde zuvor 10 Schadenspunkte zugefügt hat, stieg dieser Schaden nach dem Patch auf mehrere Hundert Lebenspunkte an. Selbst starke Charaktere fielen diesen Effekten nach wenigen Sekunden zum Opfer und ließen viele Spieler ratlos zurück.

Klee verbrannte sich gerne mal selbst – das wurde nun behoben.

Viele Spieler beschwerten sich, dass selbst alltägliche Dinge, wie etwa das Abbauen von Erzen oder Abschließen der täglichen Missionen, zu einem unüberwindbaren Hindernis wurden.

Kein Bug, sondern ein Feature: Die Veränderung am Schaden durch die Umwelt – also Brand-Effekte auf Gras oder Elektro-Schaden im Wasser – war von den Entwicklern durchaus gewollt. Immerhin wirkt der Schaden auch auf Feinde. Eigentlich sollte der Schaden mit der Anhebung des Welt-Levels immer mitsteigen, das tat er fälschlicherweise jedoch nicht. Mit Patch 1.1 wurde dieser Fehler behoben. Das führte dazu, dass der Schaden aus Feuerflächen und Elektro-Wasser nun korrekt war – doch die Spieler hatten diese Problematik nie kennengelernt.

Was das für Auswirkungen hatte, zeigte etwa der YouTuber ePower in einem seiner Videos:

Wer etwa auf Welt-Level 5 unterwegs war und zuvor nur Feuerschaden von 10 Punkten kannte, der verbrannte nun mit Schadenszahlen von bis zu 250 im Sekundentakt. Eine eigentlich beabsichtigte Mechanik, die jedoch nun für Frust und Unzufriedenheit sorgte.

So hat miHoYo das nun behoben: Per Mini-Patch wurde der Schaden durch Umgebungseffekte nun deutlich reduziert. Zwar fällt der Schaden noch immer spürbar höher aus als in der Spielversion 1.0, aber eure Pyro- und Elektro-Charaktere werden nun nicht mehr in wenigen Sekunden sterben. Es ist dennoch ratsam, sich nicht zu lange in elektrisierten Gewässern oder Feuerflächen aufzuhalten.

