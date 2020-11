Genshin Impact hat ein neues System bekommen. Wir verraten, wie das mit der Reputation funktioniert und wie ihr euer Ansehen steigert.

Patch 1.1 ist in Genshin Impact inzwischen live und hat zahlreiche neue Inhalte gebracht. Eines der wichtigsten Features ist das Reputation-System – in der deutschen Version heißt es „Ansehen“, wobei viele Spieler auch einfach „Ruf“ dazu sagen. Über das System werden verschiedene Boni, Rezepte und Belohnungen freigeschaltet. In diesem Guide erklären wie euch, was ihr für einen hohen Ansehen-Wert tun müsst, wie ihr euer Ansehen steigert und was die besten Belohnungen sind.

So schaltet ihr das Ansehen-System frei: Um Ansehen sammeln zu können, muss das System erst freigeschaltet werden. Je nachdem, für welches der beiden Gebiete ihr Ruf sammeln wollt, gibt es unterschiedliche Voraussetzungen.

Ansehen in Mondstadt: Erreicht Abenteuerrang 25 und schließt die Questreihe „Der Fremde, der den Wind fing“ ab (Prolog – 1. Akt). Anschließend könnt ihr mit Hertha in Mondstadt sprechen und auf das Ansehen-System von Mondstadt zugreifen.

Erreicht Abenteuerrang 25 und schließt die Questreihe „Der Fremde, der den Wind fing“ ab (Prolog – 1. Akt). Anschließend könnt ihr mit Hertha in Mondstadt sprechen und auf das Ansehen-System von Mondstadt zugreifen. Ansehen in Liyue: Auch hier benötigt ihr Abenteuerrang 25. Zusätzlich muss die Questreihe „Der Abschiedsbesuch“ abgeschlossen worden sein (Kapitel I – 2. Akt). Anschließend könnt ihr mit Fräulein Yu im Hafen von Liyue sprechen. Eine Quest sollte euch automatisch zu ihr führen.

Den Ansehen-NPC erkennt ihr an dem Dreieck-Symbol auf der Karte.

Wie steigt man im Ansehen? Um im Ansehen der Bevölkerung von Mondstadt und Liyue zu steigen, müsst ihr Ansehens-Erfahrung sammeln. Die bekommt ihr durch vier unterschiedliche Aktivitäten, die ihr bei Hertha (Mondstadt) und Yu (Liyue) einsehen könnt. Die vier Aktivitäten sind:

Kopfgelder: Findet und besiegt besondere Feinde.

Bitten der Bewohner: Helf Anwohnern bei ihren Problemen.

Welterkundung: Erforscht die Spielwelt und plündert die Schätze.

Aufträge: Die Questreihen im jeweiligen Gebiet.

Was sind Kopfgelder? Kopfgelder sind Aufträge, bei denen ihr einen bestimmten Feind aufspüren und bezwingen müsst. Meistens haben diese Feinde besondere Stärken und Schwächen. So könnte ein Ruinenwächter etwa weniger Schaden von Cryo und Pyro-Schaden erhalten, dafür besonders anfällig gegen Zweihänder-Attack sein. Studiert den Auftrag genau, um die Schwächen des Feindes vor dem Kampf zu kennen.

Härtere Bosse geben mehr Ansehen – wählt also weise.

Nehmt den Auftrag dann an und reist zur markierten Stelle auf der Karte. Sobald ihr den Ort erreicht, wird ein Zeitlimit ausgelöst. Meist müsst ihr erst die Fährte des Feindes aufnehmen, indem ihr eure Elementar-Sicht aktiviert und mehrere Hinweise findet, die am Ende zum Gegner führen. Findet und bezwingt das Ziel innerhalb des Zeitlimits, um die Mission erfolgreich abzuschließen.

Stärkere Feinde geben mehr Ansehen-EP. Wer schnell im Ansehen steigen will, sollte also die härteren Aufträge annehmen.

Bitten der Bewohner: Diese Bitten sind unterschiedliche Aufträge der Anwohner und können unterschiedlich ausfallen. Meistens müsst ihr einfach einige Gegenstände sammeln und der entsprechende Person bringen, um den Auftrag abzuschließen und belohnt zu werden. Was ihr sammeln müsst, könnt ihr immer schon in der Auftragsbeschreibung einsehen.

Jede Woche haben die Bewohner Probleme – zum Glück könnt ihr helfen.

Beachtet, dass ihr jede Woche (Reset am Montag) nur 3 Kopfgeld-Aufträge abschließen könnt. Das Limit gilt für alle Städte zusammen.

Beachtet, dass ihr jede Woche (Reset am Montag) nur 3 Anwohnern helfen könnt. Das Limit gilt für alle Städte zusammen.

Welterkundung: Die Welterkundung schließt ihr im Regelfall ganz nebenbei ab, während ihr das Spiel spielt. Ihr müsst dafür – wie der Name vermuten lässt – die Spielwelt erkunden. Das heißt, ihr öffnet vor allem Schatztruhen und löst die kleinen Rätsel in der Spielwelt. Nach und nach steigt so der Prozentsatz an, der euch verrät, wie viel der Spielwelt ihr bereits erkundet und geplündert habt.

Erkundung schaltet ihr ganz nebenbei frei.

Bei den Schritten 20 %, 40 % und 60 % könnt ihr jeweils eine Belohnung erhalten. Das sind eine mittlere Menge Mora und eine große Stange Ansehen-EP.

Die Belohnungen in für die Welterkundung können nur ein einziges Mal abgeholt werden.

Aufträge: Die letzte Kategorie zeigt an, wie viele Quests ihr bereits in Mondstadt oder Liyue abgeschlossen habt. Wenn ihr eine Questreihe vollständig absolviert habt, könnt ihr hier eine Belohnung abholen. Hauptquests belohnen mit 100 Ansehen-EP, während Nebenquests nur 20 Ansehen-EP gewähren.

Die Hauptquest geben nun auch EP für das Ansehen.

Die Belohnungen für Aufträge können nur ein einziges Mal eingesammelt werden.

Die Belohnungen des Ruf-Systems

Was für Belohnungen bringt das Ruf-System? Damit der ganze Aufwand sich auch lohnt, gibt es eine Reihe von Belohnungen, die über das Reputation-System freigeschaltet werden können. Wir zeigen euch alle Belohnungen, die ihr bekommen könnt.

Wann immer ihr genug Ansehen-EP gesammelt habt, steigt ihr in der Ansehen-Stufe von Mondstadt oder Liyue auf. Dann könnt ihr euch Belohnungen abholen.

Belohnungen für Mondstadt-Ansehen

Stufe 1 Rezept: Apfelschmorfleisch aus dem Norden – Ein neues Rezept für die Kochkunst.

Stufe 2 Erläuterung: Anemoculus-Resonanzstein – Ein Alchemie-Rezept, mit dem ihr noch fehlende Anemoculi aufspüren könnt, um die Statue der Sieben in Mondstadt weiter aufzuwerten. Funktion: Erzader-Suche in Mondstadt – Der Schmied kann euch dabei helfen, besonders ergiebige Erz-Adern in Mondstadt zu finden.

Stufe 3 Bauplan: Windfängerflasche – Ein Bauplan für den Schmied. Mit der Flasche könnt ihr Anemograna einfangen und auf Wunsch ein Windfeld erschaffen.

Stufe 4 Mondstadt – Heldenruhm – Ein Namenskärtchen, um euer Profi zu verschönern. Rezept: Verlorene Eier auf Brot – Ein neues Rezept für die Kochkunst. Funktion: Günstigere Preise in Mondstadt – Die beiden Geschäfte „Hirschjäger“ und „Mondstadts Gemischtwaren“ bieten einen Rabatt an.

Stufe 5 Bauplan: Praktischer Nahrungsbeutel Nr. 30 – Ein Bauplan für den Schmied. Mit der Tasche kann man einen Hotkey für die Aufnahme von Nahrungsmitteln zuweisen, um im Kampf schnell etwas zu essen.

Stufe 6 Bauplan: Anemo-Schatzkompass – Ein Bauplan für den Schmied. Mit dem Kompass kann man Schatztruhen in Mondstadt leichter aufspüren. Erläuterung: Tragbarer Teleportationspunkt – Ein Alchemie-Rezept, mit dem ihr einen Teleportationspunkt an beliebiger Stelle in der Spielwelt aufstellen könnt.

Stufe 7 Mondstadt – Segen – Ein Namenskärtchen, um euer Profi zu verschönern. Rezept: Mondkuchen – Ein neues Rezept für die Kochkunst.

Stufe 8 Himmelblaue Windschwingen – Ein neuer Skin für die Gleiter in den Farben von Mondstadt.



Schicke neue Flügel warten ganz am Ende des Ansehen-Systems.

Belohnungen für Liyue-Ansehen

Stufe 1 Rezept: Goldene Garnelenhäppchen – Ein neues Rezept für die Kochkunst.

Stufe 2 Erläuterung: Geoculus-Resonanzstein – Ein Alchemie-Rezept, mit dem ihr noch fehlende Anemoculi aufspüren könnt, um die Statue der Sieben in Mondstadt weiter aufzuwerten. Funktion: Erzader-Suche in Liyue – Der Schmied kann euch dabei helfen, besonders ergiebige Erz-Adern in Liyue zu finden.

Stufe 3 Erläuterung: Angereichertes Harz – Ein Alchemie-Rezept, mit dem ihr Ursprüngliches Harz in Angereichertes Harz umwandeln könnt, um es zu einem späteren Zeitpunkt zu verwenden.

Stufe 4 Liyue – Tausend Segel – Ein Namenskärtchen, um euer Profi zu verschönern. Rezept: Knusperlotus – Ein neues Rezept für die Kochkunst. Funktion: Günstigere Preise in Liyue – Die beiden Geschäfte „Restaurant Wanmin“ und „Glanz und Gedeih“ bieten einen Rabatt an.

Stufe 5 Bauplan: Adeptensucher-Gourmet – Ein Bauplan für den Schmied. Damit kann man einen tragbaren Herd herstellen, um überall in der Welt kochen zu können.

Stufe 6 Bauplan: Geo-Schatzkompass – Ein Bauplan für den Schmied. Mit dem Kompass kann man Schatztruhen in Liyue leichter aufspüren.

Stufe 7 Liyue – In den Wolken – Ein Namenskärtchen, um euer Profi zu verschönern. Rezept: Tianshu-Braten – Ein neues Rezept für die Kochkunst.

Stufe 8 Goldener Himmelgänger – Ein neuer Skin für die Gleiter in den Farben von Mondstadt.



Auch in Liyue gibt es einige coole Gegenstände.

Womit sollte man anfangen? Wenn ihr die Hauptstory bereits durchgespielt und damit Liyue erreicht habt, empfiehlt es sich, zuerst in Liyue auf Ansehen-Stufe 3 zu spielen. Dort schaltet ihr nämlich das Rezept für „Angereichertes Harz“ frei. Angereichertes Harz bietet einige Vorteile, mit denen ihr gezielter Items farmen könnt, die speziell eurem Wunsch-Charakter nutzen. Genaue Details zum Angereicherten Harz haben wir in diesem Artikel.

Danach könnt ihr im Grunde frei wählen, ob ihr erst in Liyue oder in Mondstadt euren Ruf steigern wollt – oder beides gleichzeitig.