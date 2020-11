Genshin Impact: Angereichertes Harz – So bekommt und verwendet ihr es

In Genshin Impact könnt ihr jetzt Angereichertes Harz herstellen. Doch wie geht das und was bringt das? Wir erklären das genau.

In Genshin Impact ist der erste große Patch 1.1 live. Der brachte zahlreiche Neuerungen und auch einige Verbesserungen am Harz-System. Ein neuer Gegenstand, das „Angereicherte Harz“ (Condensed Resin), ist dabei in aller Munde. Wir verraten euch, wie ihr an das neue Harz kommt, was ihr für die Herstellung erledigen müsst und welchen Nutzen ihr aus dieser Mechanik ziehen könnt.

Wie findet man Angereichertes Harz? Angereichertes Harz könnt ihr selbst herstellen. Dafür müsst ihr aber erst ein neues Rezept für die Alchemie erlernen. Ihr bekommt es, wenn ihr beim neuen Ruf-System in Liyue die Ansehens-Stufe 3 erreicht. Dann könnt ihr euch die Belohnung beim Ruf-Charakter in Liyue abholen.

Vergesst nicht, das Rezept anschließend noch im Inventar zu öffnen und zu lesen, damit es beim Alchemie-Tisch in eurer Liste auftaucht.

Auf Ansehen-Rang 3 in Liyue bekommt ihr das Rezept – auch wenn der Tooltip im Deutschen fehlerhaft ist.

Was kostet Angereichertes Harz? Um Angereichertes Harz herstellen zu können, benötigt ihr einige Materialien. Pro Einheit müsst ihr folgendes aufwenden:

40x Ursprüngliches Harz

1x Kristallkern

100 Mora

Ursprüngliches Harz ist die „Energie“-Ressource in Genshin Impact, die sich mit der Zeit von alleine regeneriert. Kristallkerne hingegen könnt ihr von Kristallschmetterlingen bekommen. Wo ihr die Kristallkerne am besten farmt, haben wir hier erklärt.

In der Alchemie könnt ihr Angereichertes Harz herstellen.

Übrigens: Wenn ihr Angereichertes Harz herstellt, zählt dies als „Täglich verbrauchtes Harz“ für den Erlebnis-Pass (Battle Pass), sodass ihr auch dort Fortschritt bekommt.

Was bringt Angereichertes Harz? Ihr könnt Angereichertes Harz verwenden, um damit die Kosten an versteinerten Bäumen (Sphären) und Fluss der Elemente (Gedeih der Elemente) zu bezahlen. Ihr müsst dann kein Ursprüngliches Harz verwenden, sondern könnt 1x Angereichertes Harz benutzen.

Die Belohnung, die ihr auf diese Weise erhaltet, ist dann verdoppelt. Wenn euch ein Gedeih der Elemente normalerweise 52.000 Mora geben würde, gewährt er bei Verwendung von angereichertem Harz 104.000 Mora. Da die Herstellung eines angereicherten Harzes jedes Mal 40x Ursprüngliches Harz kostet, sind Harz-Kosten und Belohnung bei beiden Methoden identisch.

Dennoch hat Angereichertes Harz gleich zwei praktische Vorteile für den Spieler:

Ihr spart Zeit. Anstatt 8×20 ursprüngliches Harz auszugeben, könnt ihr einfach 4x Angereichertes Harz verwenden. Ihr müsst dann nur halb so viele Sphären spielen, bekommt aber die gleiche Menge an Beute in der Hälfte der Zeit.

Ihr könnt Angereichertes Harz über Tage ansparen und an dem Tag verwenden, der euch am meisten bringt. Da Sphären jeden Tag andere Belohnungen bringen, könnt ihr euer Ursprüngliches Harz von Montag bis Mittwoch „aufsparen“, indem ihr es in Angereichertes Harz umwandelt. Wenn dann etwa am Donnerstag eine Sphäre für euren Charakter besonders lohnenswert ist, könnt ihr diese Sphäre viele Male spielen, um begehrte Materialien zu bekommen.

Ihr habt nun eine Auswahl, welche Art von Harz ihr verwenden wollt.

Fazit: Angereichertes Harz ist nützlicher als es aussieht

Zusammengefasst ist Angereichertes Harz zwar nicht die große Lösung für das umstrittene Harz-System in Genshin Impact, aber es gibt den Spielern deutlich mehr Freiheiten.

Ihr habt an einigen Tagen nur wenig Zeit und wollt kein Harz verstreichen lassen? Dann wandelt es einfach in Angereichertes Harz um. Das dauert nur wenige Augenblicke und kann in unter einer Minute erledigt werden. So habt ihr dann an den Tagen mehr Harz zur Verfügung, an denen ihr mehr spielen wollt.

Es lohnt sich also, immer ein paar Angereichertes Harz zu besitzen, um an den lohnenswerten Tagen besonders viele Belohnungen abzustauben, die eure Charaktere auch wirklich benötigen.