Genshin Impact: 3 Dinge, die ihr vor Patch 1.1 unbedingt farmen solltet

Der erste große Patch von Genshin Impact ist fast da. Doch bevor der eintrifft, solltet ihr noch eine große Farm-Runde einlegen – wir verraten, was ihr braucht.

In Genshin Impact steht der erste große Patch vor der Tür. Ab dem 11.11. startet das Update 1.1 und bringt viele neue Inhalte in das Koop-RPG. So manch ein Spieler will die letzten Tage nutzen, um ordentlich Ressourcen zu farmen und perfekt auf den neuen Patch vorbereitet zu sein. Wir verraten euch, welche Gegenstände ihr wirklich schon im Vorfeld farmen solltet – und worum ihr lieber einen Bogen macht.

Kristallkerne

Wofür braucht man Kristallkerne? Kristallkerne sind für die Alchemie in Genshin Impact wichtig. Bisher werden sie hauptsächlich für einige Tränke verwendet, mit Patch 1.1 gibt es jedoch ein neues Rezept, das sie ebenfalls benötigt. Das Condensed Resin („Kondensiertes Harz“) lässt sich verwenden, um mehr Beute aus Sphären zu ergattern und somit Zeit zu sparen.

Ihr könnt 40 Ursprüngliches Harz zusammen mit einem Kristallkern und etwas Mora verwenden, um das Kondensierte Harz herzustellen und im Inventar zu lagern. Ihr verwendet es anschließend in einer Sphäre eurer Wahl anstelle der üblichen 20 Harz und erhaltet dann die doppelte Menge an Beute.

Harz könnt ihr bald kondensieren und so später für Sphären verwenden.

Die Harz-Kosten pro Beutegegenstand bleiben also identisch, aber die Zeit zum Sammeln halbiert sich. Außerdem könnt ihr so überschüssiges Harz aufsparen und an Tagen verwenden, an denen ihr mehr Zeit zum Spielen habt.

Wo findet man Kristallkerne? Kristallkerne findet ihr, indem ihr Kristallschmetterlinge fangt. Dafür müsst ihr euch den Schmetterlingen nähern und mit ihnen rasch interagieren, denn sie werden versuchen, außer Reichweite zu fliegen. Jeder gefangene Kristallschmetterling bringt euch einen Kristallkern. Gefangene oder erfolgreich entkommene Schmetterlinge erscheinen nach einer Weile wieder neu.

An diesen Fundorten könnt ihr besonders viele Kristallschmetterlinge entdecken und euren Vorrat an Kernen rasch auffüllen:

Bis zu 9 Kristallschmetterlinge warten in dieser Höhle.

Der beste Ort ist eine Höhle im Tianheng-Berg leicht nordwestlich vom Teleportpunkt Wolkenmeer, Liyue. Vor dem Höhleneingang stehen ein paar Feinde. Im Inneren findet ihr bis zu 9 Kristallschmetterlinge!

Vom Teleport-Punkt ist es nur einen Katzensprung weit entfernt.

Direkt bei der Stätte der einsamen Wolken (Insel im Südosten von Liyue), direkt vor dem Eingang zur Instanz. Dort fliegen 3 Kristallschmetterlinge. Wenn ihr alle einsammelt, fliegen nach wenigen Sekunden 3 weitere hinab.

6 Schmetterlinge warten direkt neben dem Instanzeingang.

Zuletzt gibt es bei Windstieg 5-6 Kristallschmetterlinge. Achtet hier aber darauf, die Zeit auf Nacht zu setzen, denn dann zeigen sich die Schmetterlinge am liebsten.

Bei Nacht könnt ihr in Windstieg leicht ein paar Kerne abgreifen.

Wenn ihr diese 3 Orte abfarmt, kommt ihr jeden Tag auf eine ordentliche Menge Kristallkerne – vermutlich mehr, als ihr jemals ausgeben könnt.

Genshin Impact und das nervige Harz-System – Wird da noch was getan?

Mora

Wofür braucht man Mora? Mora ist die bekannteste Währung in Teyvat, der Welt von Genshin Impact. Ihr könnt damit bei den meisten Händlern einkaufen, um etwa Materialien zum Kochen zu erstehen oder neue Rezepte zu erhalten. Doch Mora werden auch für fast alle Arten des Charakter-Fortschritts benötigt:

Das Aufwerten von Artefakten

Das Aufwerten von Waffen

Das Aufwerten von Talenten

Das Vergeben von Erfahrungspunkten

Herstellung von Gegenständen in der Alchemie

Herstellung von Gegenständen beim Schmied

Ohne ausreichend Mora könnt ihr nichts davon tun und werdet in den meistens Aspekten des Spiels deutlich ausgebremst. Es kann extrem frustrierend sein, grundsätzlich alles für Aufwertungen zu besitzen, doch durch Mora am Fortschritt gehindert zu werden.

Wie bekommt man Mora? Anfänglich bekommt ihr Mora aus zahlreichen unterschiedlichen Quellen. Egal ob aus Quests, Kisten oder für den Eintausch von Ameno- und Geo-Siegeln beim Händler – das Spiel überhäuft euch mit Mora. Auch das Zerstören von Artefakten (Mülleimer-Symbol im Inventar) bringt euch Mora, sollte aber eher die letzte Wahl sein.

Die Gedeihe der Elemente erscheinen jeden Tag an einer anderen Stelle, sind aber leicht auf der Map auszumachen.

Sind diese Quellen jedoch erst einmal erschöpft, kann das Farmen von Mora mühselig sein. Dann hilft es nur noch, den „Gedeih der Elemente – Blüte des Reichtums“ aufzusuchen, um sich Mora zu erkämpfen – das kostet jedoch jedes Mal 20 Ursprüngliches Harz. Gedeih der Elemente werden euch nach Freischaltung auf der Weltkarte angezeigt. Das sind die „gelben Staubwolken“ auf der Karte.

Solltet ihr nicht wissen, wofür ihr euer Harz ausgeben wollt, sind Mora immer eine gute Option, denn das Geld wird ewig nützlich bleiben.

Erfahrungspunkte

Wofür braucht man Erfahrungspunkte? EP sind ein wichtiger Bestandteil des Charakter-Fortschritts in Genshin Impact. Mit ihnen lassen sich Charaktere auf höhere Stufen bringen, wodurch sie bessere Attribute bekommen und nach dem Aufstieg gelegentlich mit neuen Talenten belohnt werden. Besonders neue Charaktere müssen erst einmal gelevelt werden, damit sie mit den anderen Recken der Gruppe mithalten können.

Einen sehr kleinen Teil Erfahrungspunkte gibt es durch das Besiegen von Feinden oder Abschließen von Quests. Den deutlich größeren Anteil bekommt ihr jedoch, indem ihr euren Charakter über das Menü direkt levelt.

Dafür braucht ihr eines von drei Gegenständen:

Eines Streuners Gedanken (1.000 XP)

Eines Abenteuers Worte (5.000 XP)

Eines Helden Weisheit (20.000 XP)

So findet ihr Erfahrungspunkte: Alle drei Varianten findet ihr häufig bei Quests oder in Kisten während des Spiels. Zu Beginn werdet ihr mit den EP-Items überschüttet. Ist dieser Vorrat jedoch aufgebraucht, gibt es nur noch eine sinnvolle Möglichkeit: das Farmen von „Gedeih der Elemente – Blüte der Offenbarung“.

Auch dieses Gedeih der Elemente erscheint an jedem Tag woanders – ist aber nicht schwer zu finden.

Die findet ihr, wenn ihr eure Karte öffnet und nach den „blauen Staubwolken“ Ausschau haltet. Reist dorthin, aktiviert das kleine Event und bezwingt alle Feinde. Beachtet aber, dass das Einsammeln der Belohnung jedes Mal 20 Harz kostet. Wenn ihr genügend Mora besitzt und euch noch auf Patch 1.1 vorbereiten wollt, macht man mit dem Sammeln von EP-Items alles richtig.

Farmt nicht zu spezifisch, es bringt nur Frust

Was sollte man nicht farmen? Neben den Dingen, die in jedem Fall nützlich sind, gibt es auch eine ganze Reihe von Items, für die ihr lieber keine Zeit investieren solltet, selbst wenn es verlockend klingt.

Das gilt grundsätzlich für alle Aufwertungs-Materialien, die spezifisch für einzelne Charaktere zugeschnitten sind und ursprüngliches Harz benötigen. Also etwa Fluxfeuersamen vom Fluxfeuerbaum oder Reinigendes Herz von der Okeanide.

Ihr hofft auf Childe oder Zhongli? Farmt nicht zu spezifisch, sonst frustriert ihr euch nur selbst.

Warum sollte man das nicht farmen? Je spezifischer ein Gegenstand ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ihn gar nicht verwenden werdet. Habt ihr etwa Reinigendes Herz gefarmt, weil ihr damit den neuen Charakter Childe aufwerten wollt, fehlt ein Punkt in dieser Rechnung – nämlich Childe. Diesen Charakter muss man erst einmal aus Gebeten erhalten und das kann mehrere Hundert Euro kosten.

Da kann es frustrierend sein, bereits sämtliche Aufwertungs-Materialien für ihn gesammelt zu haben, ohne ihn jemals aus den Gebeten zu erhalten. Das steigert den Frust und womöglich auch die Bereitschaft, mehr Geld als geplant auszugeben.

Konzentriert euch deswegen lieber auf Items, die ihr quasi unbegrenzt farmen könnt oder die einen klaren Nutzen für mehrere Charaktere und Aspekte des Spiels haben. EP und Mora bieten sich dafür an, denn die sind für sämtliche Charaktere sinnvoll. Aber auch Beute von normalen Feinden, wie den Geo-Drachenechsen, kann sich lohnen.

Wie bereitet ihr euch auf Patch 1.1 von Genshin Impact vor? Habt ihr schon ordentlich gefarmt?