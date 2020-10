In Genshin Impact könnt ihr eure Charaktere aufleveln und werdet dazu an bestimmten Stellen besondere Materialien brauchen. Unter diesen befinden sich Gegenstände, die ihr bei Flux-Feuerbäumen finden könnt.

Wie finde ich Flux-Feuerbäume? Flux-Feuerbaum ist ein Elite-Boss aus der Region Liyue. Am einfachsten findet ihr ihn über die Kopfgeldjagden. Diese erlauben euch bestimmte Monster zu jagen und dafür EP, Mora und andere Belohnungen zu bekommen.

Dazu geht ihr in der Abenteuerlizenz unter den Kopfgeldjagden auf die Region Liyue, sucht dort Flux-Feuerbaum und klickt dann unten rechts auf verfolgen. In der Regel erscheint der Boss in der Nähe vom Cuijue-Hang.

Was muss man bei dem Boss beachten? Bei Flux-Feuerbaum handelt es sich um eine riesige Weinrebe, die die uralte Flamme absorbiert hat und ziemlich wütend ist.

Der Boss setzt auf viele AoE-Fertigkeiten und ihr müsst ständig in Bewegung bleiben. Allerdings gibt es auch immer wieder Phasen, in denen die Pflanze erschöpft und Bewegungslos am Boden bleibt. Dort könnt ihr dann richtig viel Schaden raushauen.

Wie so ein Kampf abläuft, könnt ihr euch im Video von Noxxis Gaming anschauen:

So bekommt ihr Agnidis-Achat-Splitter und Everflame Seeds

Warum ist der Boss so interessant? Flux-Feuerbaum bringt euch als Belohnungen Gegenstände, die ihr zum Aufwerten eurer Pyro-Charaktere wie Diluc, dem besten DPS im Spiel, oder Xiangling benötigt.

An bestimmten Leveln, bei Stufe 20, 40, 50, 60 und 70, werden solche Materialien benötigt:

Flux-Feuerbäume ab Stufe 30 bringen Everflame Seeds

Flux-Feuerbäume ab Stufe 40 bringen Agnidus-Achat-Bruchstücke

Flux-Feuerbäume ab Stufe 60 bringen Agnidus-Achat-Brocken

Flux-Feuerbäume ab Stufe 60 bringen Agnidus-Achat (im englischen Agnidus Agate Gemstones)

Um diese Belohnungen zu erhalten, müsst ihr jedoch 40 Urharz einsetzen.

Gibt es noch andere Möglichkeiten an die Agnidus-Achat-Items zu kommen? Ja, wer von euch genügend Mora besitzt, kann sich die Splitter bei Andenken-Händlern in Mondstadt und Liyua kaufen.

Außerdem gibt es sie bei der „Wolf of the North“-Challenge als Belohnung.

Mit Hilfe von Alchemy lassen sich zudem die niedrigeren Materialien wie die Bruchstücke zu Brocken aufwerten.

Neben der Aufwertung von Charakteren spielen auch die ausgerüsteten Artefakte eine wichtige Rolle. Welches die besten Artefakt-Sets sind, haben wir von MeinMMO euch hier verraten.