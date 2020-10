Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Dabei gibt es zwei allgemein starke Sets, sowie 3 Sets, die sich speziell an einen Element-Typen und dabei, wenn man die Tier List betrachtet , an einen bestimmten Charakter richten.

Was sind die besten Artefakte im Endgame? Auch bei dieser Frage haben wir uns an dem Video von Sonius94 orientiert. Der erklärt zum Ende hin, welche Artefakt-Sets besonders stark sind.

Wie bekomme ich mein Wunsch-Artefakt? In eurem Journal könnt ihr die Bosse und Dungeons nachschlagen und seht dort, welche möglichen Belohnungen es gibt. Diese müsst ihr dann farmen, um an das jeweilige Wunsch-Artefakt zu kommen.

