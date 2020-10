7 Tipps zu Genshin Impact, die ich gerne vorher gewusst hätte

Genshin Impact begeistert aktuell zahlreiche Spieler. Manche Sachen können aber auch verwirrend sein. Wir zeigen euch 7 Dinge, die nicht gleich offensichtlich sind, aber unbedingt beachtet werden sollten.

Das ist Genshin Impact: Das Koop-RPG startete am 28. September und ist seitdem ein Hit. Abgesehen von den langen Download-Zeiten, die man mit Tricks verkürzen kann, kriegt Genshin Impact viel positives Feedback.

Ihr lauft durch eine große Welt und könnt alles entdecken – alternativ könnt ihr aber auch die Story spielen und dort Charaktere freischalten, mit denen ihr später gegen Horden von Gegnern kämpfen könnt.

Viel wird durch die zahlreichen Tutorials im Spiel bereits erklärt, aber einige Dinge werden nicht erwähnt. Wir zeigen euch 7 Tipps, damit ihr direkt zu Beginn stark starten könnt.

Abenteuerrang, Weltrang und Charakterrang – Was ist wichtig?

Es gibt in Genshin Impact 3 wichtige Ränge, die ihr euch merken solltet. Dazu zählen:

Abenteuerrang

Weltrang

Charakterrang

Eure Charaktere habeb allesamt eigene Level.

Was ist der Abenteuerrang? Den könnt ihr mit dem Account-Level vergleichen. Dieser ist wichtig, denn damit schaltet ihr im Spiel zahlreiche Sachen frei. Die wichtigsten Stufen sind:

Rang 10: Ab hier könnt ihr Sternenstaub gegen Items bei der Abenteuergilde tauschen

Rang 12: Hierdurch gibt euch die Abenteuergilde jeden Tag wechselnde Quests

Rang 16: Der Multiplayer wird freigeschaltet – ihr könnt also mit Freunden zusammen spielen

Rang 20: Ihr bekommt Zugang zum Battle Pass

Den Abenteuerrang könnt ihr durch fast alle Aktionen im Spiel steigern. Missionen und Bosse bringen euch Punkte für den Rangaufstieg – aber selbst durch das reine Erkunden gibt es Punkte.

Was ist der Weltrang? Den Weltrang könnt ihr durch spezielle Missionen auf den Abenteuerstufen 20,25 und 30 erhöhen.

Durch diese Missionen könnt ihr bessere Belohnungen freischalten und vor allem das Maximum des Abenteuerrangs steigern. Ihr werdet dann aber auch stärkere Gegner antreffen.

Was ist der Charakterrang? Jeder einzelne Charakter in Genshin Impact hat einen eigenen Rang. Diesen könnt ihr steigern, indem ihr Schriftrollen aus Truhen bekommt.

Je höher der Rang ist, desto besser wird euer Kämpfer und kann sich gegen noch stärkere Gegner durchsetzen.

Levelt eure Charaktere klug hoch

Das solltet ihr beachten: Im Laufe der Story schaltet ihr einige Charaktere frei und jeder lässt sich anders spielen. Die Verlockung ist also groß, dass man mit jedem Charakter spielt und ihn levelt.

Ihr solltet aber vor allem zu Beginn des Spiels vorsichtig sein. Verbratet nicht zu viele Ressourcen für Charaktere, die ihr eigentlich nicht nutzt.

Wir empfehlen euch, dass ihr zunächst mit eurem Startcharakter und Amber vorgeht. Erst wenn ihr einige Charaktere freigeschaltet und genügend Ressourcen gesammelt habt, dann solltet ihr anfangen Charaktere hochzuleveln.

Dafür könnt ihr einen Blick auf unsere Tier-List zu Genshin Impact werfen. Dort zeigen wir euch die besten Kämpfer. Probiert dann verschiedenste Kämpfer aus und wenn ihr euch sicher seid, dann könnt ihr investieren.

Sammelt alles ein, was ihr finden könnt

Das müsst ihr wissen: In Genshin Impact gibt es kein Beutel-Limit. Ihr könnt also alles einsammeln, was ihr findet.

Das solltet ihr auch machen, denn man kann jedes Item effektiv nutzen oder eintauschen, um bessere Gegenstände zu erhalten. Ihr solltet euch also keine Sorgen drum machen, ob ihr den gesammelten Gegenstand braucht oder nicht – sammelt es ein und vertauscht es später zu etwas Brauchbarem.

Sammelt Anemoculus ein: Eine wichtige Sache sind Anemoculus. Sie sind auf der Map als Stern eingezeichnet und sollten von euch eingesammelt werden.

Ihr könnt sie dann an Statuen, die überall auf der Map verteilt stehen, opfern und dafür starke Boni erhalten.

Wir haben euch bereits eine Map präsentiert, die euch insgesamt 65 Positionen der Anemoculus zeigt.

Elemente können kombiniert werden – Was bringt das?

Das solltet ihr zu den Elementen wissen: Jeder Charakter ist von einem bestimmten Element. Dadurch beherrscht die Figur unterschiedliche Angriffe.

Nicht nur das Element allein ist wichtig. Ihr könnt Elemente auch verbinden. Wenn in eurem Team, was immer aus 4 Charakteren besteht, unterschiedliche Elemente enthalten sind, dann löst das eine Kombination aus.

Diese Kombinationen haben verschiedene Wirkungen. Manchmal hat das Auswirkungen auf Gegner und manchmal werdet ihr selbst davon stärker.

Folgende Kombinationen gibt es:

In Flammen: Pyro + Dendro

Kristallisation: Geo + Kyro/Electro/Hydro/Pyro

Unter Strom: Electro + Hydro

Gefroren: Kyro + Hydro

Schmelzen: Kyro + Pyro

Supraleiter: Kyro + Electro

Überladen: Electro + Pyro

Verdampfen: Hydro + Pyro

Verwirbelung: Anemo + Kyro/Electro/Hydro/Pyro

Team-Building ist kompliziert – So klappt es

Das macht es so schwer: Wer ein richtig starkes Team zusammenbauen möchte, der muss vorher erstmal ordentlich rumprobieren. Es gibt immerhin eine Menge Sachen, die ihr beachten müsst.

Das fängt bei der Grundstärke der Charaktere an, geht über die Reaktionen der unterschiedlichen Elemente bis hin zu den Stärken und Schwächen der Gegner.

So baut ihr ein Team richtig: Am wichtigsten ist es, dass ihr selbst mit den Charakteren klarkommt. Eine Figur kann noch so stark sein, aber wenn ihr damit nicht gut kämpfen könnt, bringt es nichts. Probiert also verschiedene Teams aus, aber wenn ihr ein gutes Team habt, dann solltet ihr auch nur noch darauf setzen.

Wir haben euch dafür bereits einen genauen Guide erstellt. Dort erfahrt ihr, wie ihr euer Team richtig baut und was die besten Teams in Genshin Impact sind.

Vernachlässigt die Story nicht

Das ist wichtig an der Story: In Genshin Impact gibt es viel zu entdecken, doch ihr solltet nicht nur umherlaufen und Gegner umhauen. Spielt auch die Story, denn dort bekommt ihr einige nützliche Dinge.

Durch die Story könnt ihr einige Charaktere freischalten, die richtig stark sind. Diese solltet ihr euch also auf jeden Fall sichern. Dazu kommen noch zahlreiche Belohnungen, die euch im Rang steigen lassen.

Die offene Welt ist zwar auch voller Abenteuer, aber die Story solltet ihr zumindest dabei nicht vergessen.

Spart für Schicksalsitems

Das müsst ihr zum Gacha-System wissen: Hierbei wird es etwas kompliziert. Ihr könnt zwar viele Dinge in Genshin Impact freispielen, doch einige Dinge, wie etwa starke Charaktere, gibt es nur, wenn ihr betet. Dazu zählen Charakter und Waffen der Stufe 4 und 5 – diese erhaltet ihr nur durch das Gacha-System.

Durch dieses Beten erhaltet ihr zufällig ausgewählt einen Charakter oder eine Waffe. Dieses Beten klappt aber nur, wenn ihr Schicksalsitems habt. Diese Items bekommt ihr durch Urgestein und den Urgestein gibt es wiederum für Schöpfungskristalle.

Das heißt, dass vor allem die Schöpfungskristalle für euch interessant sind. Diese gibt es im Shop zu kaufen oder durch Aktionen im Spiel zu verdienen. Urgesteine könnt ihr allerdings auch im Spiel finden, zum Beispiel in Kisten oder für Erfolge.

An vielen Ecken im Spiel werdet ihr animiert eure Schöpfungskristalle auszugeben. Das solltet ihr aber nicht machen, sondern diese Kristalle lieber sparen. Ihr braucht 64 Schicksalskristalle, um einmal zu beten – Alternativ geht es auch für 160 Urgestein.

Manche Charaktere gibt es in Genshin Impact nur im Gacha-System.

So gibt es ebenfalls noch Schicksalsitems: Hier kommt das Gesammelte zum Einsatz. Ihr könnt eure gesammelten Items für Sternenstaub oder Sternenglanz verkaufen. Mit diesen Ressourcen könnt ihr dann auch wieder Schicksalsitems kaufen.

Das müsst ihr bedenken: Genshin Impact ist komplett kostenlos, aber bietet das Gacha-System an, bei dem ihr zufällig Charaktere erhalten könnt. Manche Charaktere sind verdammt selten. Rechnet also nicht zwingend damit, dass ihr alle Charaktere ohne Echtgeld bekommt.

Ihr könnt euch zwar alles ohne Echtgeld freispielen, doch braucht dafür auch eine Menge Glück und Zeit. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Level-5-Charakter ist erschreckend gering.