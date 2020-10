Das richtige Team in Genshin Impact ist ziemlich wichtig. Beim Building muss man allerdings einige Dinge beachten. Wir geben euch die wichtigsten Hilfen und schlagen euch einige starke Teams vor.

Das sind die Teams in Genshin Impact: Um euch durch die Horden an Gegnern zu prügeln, könnt ihr ein 4er-Team wählen. Ihr kämpft also mit 4 Charakteren gegen die zahlreichen Gegner und immer wieder könnt ihr die Charaktere im Team untereinander wechseln.

Übrigens: Ihr könnt Genshin Impact auch mit Freunden spielen und müsst die 4 Charaktere nicht alleine steuern.

Ein Team sollte im besten Fall alle Schwächen der Gegner abdecken und selbst noch eigene Schwächen gut ausbaden können. Das ist gar nicht so einfach, doch mit einigen Tipps ist es schlussendlich gut machbar.

5 Dinge, die ihr beim Team-Building beachten müsst

Baut euer Team um euren DPS-Charakter auf: Der erste Charakter für euer Team sollte ein Damage-Dealer sein. Er sollte vor allem viel Schaden verursachen und die schmutzige Arbeit verrichten, während die anderen Charaktere vom Cooldown zurückkehren.

Das Element des DPS-Charakters ist für euer Team entscheidend, denn darum solltet ihr es aufbauen.

Diluc ist ein starker Damage Dealer und super geeignet als erste Wahl.

Nehmt 2x das gleiche Element ins Team: Es gibt unterschiedlichste Elemente, doch in eurem Team sollte 2x das gleiche Element auftauchen. Wenn ihr euch beispielsweise für einen DPS-Charakter mit Pyro-Element entscheidet, dann sollte noch ein zweiter Charakter mit dem Pyro-Element ins Team kommen.

Das liegt daran, weil es für die unterschiedlichen Elemente Combos gibt, die ausgelöst werden, wenn 2x das gleiche Element im Team ist. Zwei Pyro-Charaktere steigern beispielsweise den Angriff um 25%.

Auch andere Elemente haben ähnliche Vorteile. Das sollte man ausnutzen.

Ein Anemo-Charakter kann helfen: Ein weiterer guter Charakter für euer Team ist ein Anemo-Kämpfer. Diese können nämlich einen Wirbelsturm erzeugen, der zusammen mit einem anderen Element reagiert. So könnt ihr die Resistenz der Gegner gegen dieses eingeschlossene Element senken. Das funktioniert jedoch nur, wenn die Figur den 4er-Bonus von Viridescent Venerer hat.

Diesen Bonus bekommt ihr, wenn ihr 4 Artefakte mit diesem Trait anlegt. Er verstärkt euren Verwirbelungs-Schaden um 60% und verringert die Elementarverteidigung gegen das eingeschlossene Element um 40% für 10 Sekunden.

So seid ihr noch effektiver gegen die einzelnen Elemente und könnt die Gegner schneller los werden.

Venti ist wohl der beste Charakter mit dem Element Anemo.

Sichert euch Elemental Reactions: Diese Reactions sind wichtig für euer Team und ein Support-Charakter ist die richtige Wahl dafür. Ihr erzeugt sie, wenn zwei unterschiedliche Elemente zusammenspielen. Cyro und Hydro können zusammen die Gegner einfrieren, Electro und Hydro können mehr Electro-Schaden verursachen. Es gibt aber noch weitere solcher Reaktionen.

Ihr solltet darauf achten, dass ihr mindestens eine solche Reaktion im Team habt. Wählt also einen Support-Charakter, der sie mit eurem DPS-Dealer hervorrufen kann.

Wie sieht es mit Healern aus? Wer lieber etwas defensiver spielen möchte, der sollte ein Heiler ins Team holen. Das ist aber nicht zwangsweise nötig. Alternativ könnt ihr auf Support-Charaktere setzen, damit ihr unterm Strich mehr Schaden verursacht.

Es kommt an sich ganz auf euren Spielstil an, ob ihr einen Healer im Team braucht. Ein Healer kann sich selbst heilen, aber auch Gruppenmitglieder. Zudem kann er natürlich Schaden am Gegner anrichten.

6 Dinge, die ihr vorm Start von Genshin Impact auf PS4, PC wissen solltet

Die besten Teams in Genshin Impact

Das müsst ihr beachten: Wir schlagen euch hier Charaktere vor, die sich am besten eignen. Abgesehen davon, ob sie besonders schwer zu kriegen sind oder ob man dafür sogar Geld investieren muss.

Wenn ihr einen der genannten Charaktere nicht besitzt, dann könnt ihr ihn durch eine Alternative ersetzen. Wichtig ist nur, dass ihr die oben genannten Punkte bei der Team-Zusammenstellung beachtet.

Diluc Xiangling Fischl Venti

Das dürfte wohl aktuell eines der stärksten Teams überhaupt sein. Diluc ist als DPS-Charakter der beste im Spiel – er steht in der Tier-List ganz oben. Dazu kommt mit Xiangling der beste Pyro-Support.

Venti ist der beste Charakter vom Element Anemo und unterstützt mit Wind-Attacken. Fischl kommt dann noch als Supporter dazu, die die Elemental Reaction mit Diluc auslöst.

Das Team hat zwar keinen Heiler dabei, doch damit könnt ihr vor allem eine Menge Schaden anrichten.

Razor Fischl Kaeya Sucrose

Razor ist ein starker DPS-Lead für das Element Electro. Passend dazu kommt dann Fischl als starker Support vom gleichen Element.

Kaeya ist vom Cyro-Element und löst damit die Elemental Reaction mit Razor aus. Dazu kommt dann noch Sucrose als Support für das Element Anemo.

Wer es hier etwas defensiver haben möchte, kann statt Anemo auch einen Healer wie Qiqi wählen. Ihr habt dann zwar nicht mehr die geringere Elementar-Resistenz durch eure Artefakte, doch etwas mehr Sicherheit im Team.

Chongyun Kaeya Fischl Venti

Das hier ist quasi das umgedrehte Team wie das darüber. Hier nimmt Chongyun den Posten als Damage-Dealer mit dem Element Cyro ein. Dazu kommt der Support von Kaeya.

Fischl ist dann der Support, der die Elemental Reaction auslöst und Venti der Anemo-Angreifer.

Beachtet diesen Tipp: Orientiert euch an unserer Tier-List zu Genshin Impact. Dort zeigen wir euch alle Charaktere nach Stärke sortiert. Wählt, wenn es eure Charaktere zulassen, immer die besten Kämpfer in euer Team.

Alternativ geht hier Probieren über Studieren. Baut euch unterschiedliche Teams zusammen und schaut, dass es harmoniert. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr damit gut zurechtkommt, dann solltet ihr das Team beibehalten.