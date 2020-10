Anemoculus Locations in Genshin Impact – Map zeigt Fundorte

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Ihr solltet die Anemoculus also unbedingt einsammeln, wenn ihr ihnen über den Weg lauft. Mit der Map könnt ihr sogar gezielt Jagd auf sie machen. Nutzt dafür am besten starke Charaktere – schaut dafür auf die Tier List zu Genshin Impact.

Was sind Anemoculus? Ihr könnt die Anemoculus überall auf der Map finden und einsammeln. Dann könnt ihr sie an den Statuen in Mondstadt opfern, um Belohnungen zu erhalten.

Anemoculus sind in Genshin Impact wichtige Collectibles. Ihr findet sie an sich recht einfach, doch mit der Zeit werden die Fundorte immer seltener. Wir zeigen euch eine Map mit zahlreichen Fundorten der Anemoculus.

