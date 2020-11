Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Andere Charaktere jedoch haben diese Garantie nicht. Von den besten Charakteren in Genshin Impact kommen fast alle aus den Gebeten und haben eben keine Garantie. Hier kann es passieren, dass ihr mitunter tausende Euro ausgeben müsst, um an diesen zu kommen.

Selbst in dem Paket mit dem besten Preis-Leistung-Verhältnis bekommen wir 6.480 Schöpfungskristalle für 109,99 Euro – also 1,6 Cent pro Urgestein.

Das beutetet konkret, dass ihr Premium-Währung ausgeben müsst, über die ihr „Gebete“ kaufen könnt. Die Urgesteine lassen sich Ingame erfarmen , am einfachsten könnt ihr sie jedoch direkt für echtes Geld kaufen. In den damit erworbenen Gebeten wiederum steckt mit Glück ein Charakter – mit sehr viel Glück:

Wie kommt man an die besten Charaktere? In Geshin Impact gibt es derzeit mehr als 20 Charaktere, wobei die mit der höchsten Sterne-Wertung in der Regel an das Gacha-System gebunden sind.

