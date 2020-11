MeinMMO-Autorin Irina Moritz wollte Genshin Impact echt mögen, doch leider klappt es zwischen den beiden nicht.

Es ist Nachmittag, die Schule ist vorbei, man kommt Heim, schmeißt sich vor die Glotze und es trällert „Leb deinen Traum“ oder „Flieg durch die Zeit“ aus den Lautsprechern.

So lief es zumindest oft bei mir ab und ich bin mir sicher, dass es bei so manch anderen auch der Fall war. Meine Schul- und Unizeit wurden vollständig von Anime und Mangas begleitet.

Mit der Zeit hat es nachgelassen, aber ich gönne mir dennoch immer wieder gerne Games im Anime-Stil. Daher war meine Freude auch groß, als Genshin Impact bei uns erschien und erfolgreich wurde. Es sah von Anfang an toll aus und ist zudem Free2Play.

Doch egal wie sehr ich versucht habe, mit dem hübschen und action-reichen Spiel warm zu werden, es klappte nicht. Und Schuld daran waren ausgerechnet die Charaktere von Genshin Impact.

Genshin Impact ist ein Gacha-Spiel, in dem man viele unterschiedliche Charaktere spielen kann (Bildquelle: Youtube)

Wenn man aus dem Augenrollen nicht mehr rauskommt

Dabei hat alles so gut angefangen. Die Eröffnungs-Cutscene mit den Zwillingen war cool. Der Plot rund um die Geschwister, die durch Welten reisen, hat mich direkt mitgenommen.

Dann landete man in Teyvat und traf die ersten Charaktere, wie zum Beispiel Paimon. Paimon ist ein klassisches Maskottchen, das einen schweigenden Protagonisten begleitet: Super-Kawaii, etwas doof, 100% Labertasche. Während mir so einige ihrer Kommentare dickes Augenrollen beschert haben, konnte ich mit Paimon eigentich ganz gut leben.

Amber ging mir mit ihrer „Jaha! Ich bin auch ganz erwachsen!!“-Art so richtig auf den Geist, aber ich hab das auch nur als einen Einzelfall abgetan. Natürlich gibt’s in einem Spiel Charaktere, die man nicht leiden kann. Das wird schon besser werden, immerhin hat Genshin Impact ja richtig viele.

Vor allem mit Amber konnte ich mich nicht anfreunden. Aber auch Venti, Mona, Klee oder Barbara sind nicht wirklich mein Fall.

Aber irgendwie wurde es dann doch nicht besser. Zwar waren die Charaktere, denen ich später begegnet bin, nicht nervtötend, aber das Augenrollen ging weiter.

Gespräche, die süß rüberkommen sollten, fühlten sich albern oder doof an

Wenn Charaktere mit mir geflirtet haben, klang es eher plump

Ideen und Pläne der Charaktere, die clever klingen sollten, waren oft banal

Das gesamte Writing wirkt echt mies, vor allem im Vergleich zur hohen Qualität der restlichen Elemente des Spiels wie Gameplay oder Open World. Es war wirklich frustrierend. Ich habe versucht, den Dialogen zu folgen und mich dafür zu begeistern, aber es resultierte im Gegenteil.

Je weiter ich im Spiel voran kam, desto weniger Lust hatte ich zum Beispiel die Nebenquests der einzelnen Charaktere zu erledigen, weil sie mir durch das Writing einfach unsympatisch waren.

„Ist mit mir vielleicht etwas nicht in Ordnung?“

Ich habe zwischendurch sogar angefangen an mir selbst zu zweifeln. Ich saß da und dachte: „Das sind doch ganz normale Anime-Klischees, die kommen überall vor. Es kann doch nicht sein, dass du kein Anime mehr magst.“

Aber die Anime-Games, die ich in diesem Jahr gespielt habe, fand ich alle super: Persona 5 Royal, The World Ends With You, Astral Chain, FF: Crystal Chronicles, etc. Mal ganz abgesehen von meinem Haupt-MMORPG Final Fantasy XIV, das zwar kein Anime-Design hat, aber dennoch sehr „japanisch“ ist.

Alle diese Spiele haben ebenfalls die klassischen „Anime-Merkmale“ wie Maskottchen oder japanische Charakter-Archetypen, die es in Genshin Impact gibt. Aber sie haben mich nicht gestört.

Psst, Persona 5 Royal ist super.

Ich vermute daher, dass Genshin Impact für meinen Geschmack zu krass in die Klischee-Kiste greift. Leider finde ich die Charaktere im besten Fall völlig uninteressant und im schlimmsten schlicht nervig. Sie fühlen sich zu überzeichnet an und sind zu stark in die Gacha-Archeotyp-Schablonen gepresst, sodass sie nicht mehr natürlich wirken.

Und das ist ein Problem bei einem Gacha-Game, bei dem die Charaktere eine wichtige Rolle spielen. Sie sind ein Teil der Strategie, mit der sich der Entwickler finanziert und die an sich auch äußerst erfolgreich ist.

Für mich wurde es aber zu viel des Guten und es macht mich irgendwo traurig, weil es mir tatsächlich aktiv den Spaß an Genshin Impact verdirbt. Ich habe deswegen beschlossen, das Spiel erstmal zur Seite zu legen. Ich werde es nicht komplett aufgeben, aber ich möchte es mir nicht völlig vermiesen, indem ich mich zwinge, es weiter zuspielen.

Ich weiß, dass viele von euch Genshin Impact leidenschaftlich gerne spielen und es freut mich auch, dass das Spiel euch gefällt. Habt ihr vielleicht Tipps für mich oder kennt ihr Charakter-Quests, die besonders cool waren und meine Meinung ändern könnten? Ich möchte das Spiel mögen, aber bis jetzt hat es mich leider nur vergrault.