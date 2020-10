Genshin Impact: „Früher haben alle mit Hass Geld verdient – Wir setzen auf Liebe“

Viele Online-Spiele drehen sich darum, bessere Ausrüstung zu sammeln und stärker zu werden. Besonders im Kampf gegen andere Spieler (PvP) nimmt das eine große Rolle ein. An diesem Bedürfnis, stärker als andere zu sein und sich an ihnen zu rächen, setzten oft auch Pay2Win-Mechaniken an. Genshin Impact jedoch geht einen etwas anderen Weg und hat damit großen Erfolg.

Was ist besonders an Genshin Impact? Das neue Koop-RPG Genshin Impact geht einen etwas anderen Weg, als viele kostenlose Online-Spiele. Zwar erhaltet ihr hier die besten Charaktere und Waffen nur über ein zufälliges Gacha-System, doch die Anreize sollen über das Thema „beste Ausrüstung“ hinausgehen – schließlich bietet das Spiel kein PvP an.

Stattdessen sollt ihr euch den Charakteren verbunden fühlen und für diese Verbundenheit bezahlen. Dabei spielen die Entwickler mit dem süßen und sexy Aussehen von Charakteren, verzichten jedoch auf den Frust, den so manches Pay-to-Win-MMO mit sich bringt.

Für Liebe, statt für Hass bezahlen

Was sagen die Entwickler? Liu Wei, einer der Mitbegründer von Genshin-Impact-Entwickler miHoYo, sprach schon 2017 bei einer Konferenz über die Monetarisierungsstrategie der Firma.

Laut ihm setzten viele Mainstream-Spiele auf den Hass und den kompetitiven Gedanken zwischen den Spielern:

Damals verdienten die Mainstream-Spiele Geld mit dem Hass zwischen den Spielern nach einer Schlacht. Die Einnahmen stammten aus dem Wettbewerb zwischen den Spielern. Spieler wollten stärker sein als andere und die Nummer 1 auf einem bestimmten Server werden.

Doch miHoYo wollte mit einer anderen Methode auftrumpfen:

Wir haben uns gefragt, warum wir dafür bezahlen wollen: Weil wir eine bestimmte virtuelle Figur lieben, sind wir bereit, für sie zu bezahlen. Dieser Zahlungsimpuls war das Gegenteil von dem, was die Mainstream-Spiele damals zu bieten hatten.

Rund um die Charaktere in Genshin Impact hat sich eine Kultur mit (nicht immer jugendfreien) Schwärmereien, Fanarts und Memes gebildet.

Hat das funktioniert? Das Konzept der chinesischen Firma hat Erfolg. Schon 2 Wochen nach Release hatte Genshin Impact die gesamten Entwicklungskosten von 100 Millionen Dollar wieder eingenommen.

Laut der South China Morning Post startete das Unternehmen miHoYo 2012 mit einem Budget von 14.750 Dollar und 3 Mitarbeitern. 2018 soll die Firma bereits rund 300 Millionen Dollar an Umsatz erzeugt haben. Zudem arbeiten inzwischen rund 1.500 Personen für das Unternehmen.

Auch für Genshin Impact ist die Reise noch lange nicht vorbei. Das RPG soll auch in Zukunft als Service-Game mit neuem Content versorgt werden, darunter natürlich auch neue Charaktere.

Pay2Win und das Problem mit dem Frust

Was steckt hinter Pay2Win? Laut Urban Dictionary geht es bei Pay2Win darum, gegen Bezahlung und in kurzer Zeit bessere Gegenstände als andere Spieler zu bekommen. Im Extremfall stört das die Spiel-Balance so sehr, dass man nur eine Chance hat zu gewinnen -nämlich indem man Geld einsetzt.

Pay2Win taucht vor allem bei kostenlosen Online-Spielen (Free-to-Play) auf und setzt da an, wo Spieler schnell frustriert und sauer werden:

Ich stehe vor einer Herausforderung, an der ich immer wieder scheitere. Ich brauche dafür bessere Ausrüstung, um sie zu meistern

Ich wurde von einem anderen Spieler besiegt. Nun brauche ich bessere Ausrüstung, um Rache zu nehmen

Das Spielen mit dem Hass und dem Frust von Spielern funktioniert sogar in kleineren Kreisen und ohne das Investieren von Echtgeld. In Vanilla-WoW wurden beispielsweise gute Ausrüstungsgegenstände für Charaktere rund um Level 19 teuer im Auktionshaus verkauft. Die wurden von den Spielern erworben, damit sie in den ersten Battlegrounds nicht verloren, sondern selbst Feinde vermöbeln konnten.

Auch rund um das MMORPG Black Desert gab es immer wieder Diskussionen um Pay2Win und den Echtgeld-Einsatz.

Das Pay2Win kann dabei unterschiedlichste Formen annehmen:

In Black Desert Mobile könnt ihr Ingame-Währung für Echtgeld kaufen und so direkt die stärkste Ausrüstung aus dem Auktionshaus bekommen. Das macht euch aber nicht stärker als diejenigen, die Ingame farmen – schließlich haben die diese Ausrüstung ja zum Verkauf angeboten.

Andere Spiele bieten wiederum schnelleren Respawn oder Tränke mit zusätzlichem Schaden an. Diese Boni müssen gekauft werden und bringen gerade im PvP einen Vorteil, den nicht bezahlende Spieler nie bekommen werden.

Pay2Win wird von Spielern sehr unterschiedlich gesehen. Einige sind tolerant – für sie beginnt Pay2Win erst beim Kauf von stärkerer Rüstung oder besseren Fähigkeiten. Andere sehen schon größere Inventare oder XP- oder Loot-Boosts als problematisch an.

„Sauberes Free2Play“ ist erfolgreich, Pay2Win schadet MMOs

Verbundenheit funktioniert auch ohne Mädchen: Das System, dass Genshin Impact nutzt, um Spieler zum Bezahlen zu bewegen, ist nicht exklusiv an Pay2Win oder „sexy“ Charaktere gebunden.

Der Shooter Fornite verzichtet komplett auf Pay2Win, schafft es aber, mit Skins viele Einnahmen zu generieren. Spieler möchten „cool aussehen“, dazu gehören und immer die „neuesten Klamotten“ tragen – wie im echten Leben.

2019 konnte es 1,8 Milliarden Dollar umsetzen und schaffte es damit auf Platz 1 der erfolgreichsten Free2Play-Spiele. Auch League of Legends befindet sich in den Top 5 und auch hier wird nur auf kosmetische Skins gesetzt.

LoL setzt auf viele neue Skins für bekannte Charaktere und hat dafür sogar eine virtuelle Band namens K/DA ins Leben gerufen.

Pay2Win schadet dem gesamten Genre: Schon 2017 haben wir über Problematik rund um Pay2Win und die Nachteile dadurch berichtet. Der Monetarisierungs-Experte Ramin Shokrizade behauptete, das Gold-Handel und Pay2Win dem MMO-Genre stark geschadet hätten.

Durch den Kauf von Ingame-Inhalten für Echtgeld verlieren diese ihren Wert und das entwertet die Arbeit der „echten Spieler“. Ein Prestige-Gegenstand ist eben nichts mehr Wert, wenn ihn alle haben.

Der Experte sieht das „saubere Free2Play“ vor allem in Skins wie eben bei LoL und Fortnite als erfolgreicher und zukunftsweisender an, sieht aber auch Entwickler in der Pflicht, gegen Goldhandel und ähnliche Probleme vorzugehen.

Derzeit befinden sich 8 aussichtsreiche MMOs und MMORPGs in der Entwicklung. Wir verraten, was sie interessant macht und, wenn bekannt, wie sie sich monetarisieren wollen.