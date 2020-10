Einige Charaktere in Genshin Impact werden von einem Teil der Community richtig umschmachtet. „Das ist so geplant“, glaubt MeinMMO-Autorin Irina Moritz. Sie erklöärt, welche Mechanismen hier greifen, damit Spieler die passende „Waifu“ finden.

Kaum war das Koop-RPG Genshin Impact veröffentlicht, erschienen auf reddit, Social Media und YouTube schon diverse Posts und Videos, dass das Spiel voll von „Waifus“ und „Husbandos“ ist.

Für die Leser unter euch, die weniger im “Otaku-Talk” versiert sind: “Waifu” ist die japanische Sprechweise für das englische Wort “Wife”, also Ehefrau. Es wird normalerweise für fiktive weibliche Figuren aus Anime oder Videospielen verwendet, die man sexy oder süß findet. Das männliche Äquivalent dazu ist “Husbando”, also Ehemann.

Tier-Liste nach Stärke vs. Tier-Liste nach Waifu-Level

Das ist die Situation: Normalerweise gibt es in Helden-Sammelspielen wie Genshin Impact mit vielen spielbaren Charakteren eine mehr oder weniger klare Rangliste.

Diese Liste sortier die Figuren nach Stärke und Nützlichkeit: eine sogenannte Tier List. Leute, die das objektiv beste Team aufstellen wollen, richten sich nach diesen Listen.

Memes über Waifus gab es schon lange vor dem Release von Genshin Impact

Es gibt aber auch eine weitere Art von „Tier List“, in der die Charaktere nach ihrem Waifu- und Husbando-Level sortiert werden. Also danach, wie sexy, cool oder süß die Figuren sind. Sie sind im Gegensatz zu den Stärke-Listen sehr subjektiv, denn man schwärmt ja für die Charaktere, die man persönlich attraktiv findet.

Diese Vorlieben führen dazu, dass Spieler auf die Stärke der Charaktere pfeifen und sich lieber eine Gruppe aus ihren Lieblingen erstellen. Einige geben sogar große Mengen an Geld aus, um ihren Lieblingscharakter zu bekommen. Wie etwa ein YouTuber, der 2.000 $ raushaute.

Meiner Ansicht nach ist ist das kein Zufall. Der Entwickler hinter Genshin Impact ist die chinesische Firma miHoYo. Die hat bereits mehrere Jahre Erfahrung in der Herstellung und Betreibung von Anime-Gacha-Games und kennt ihr Publikum ganz genau.

Für jeden ist was dabei

Beispiele aus Genshin Impact: Genshin Impact, wie so viele andere Gacha-Spiele auch, platzt förmlich vor Waifus und Husbandos. Der bunte Charakter-Mix des Spiels kann nach verschiedenen Persönlichkeits-Typen unterteilt werden. So gehört es sich für ein ordentliches RPG. Es braucht einen interessanten und vielfältigen Cast an NPCs.

Es kann aber auch nach verschiedenen Waifu- und Husbando-Typen aufgeteilt werden. Wir haben hier zum Beispiel:

Lisa als sexy Waifu, die mit dem Spieler flirtet

Jean ist die coole, elegante Waifu in einer hohen Führungsposition

Barbara ist die süße Heiler-Waifu

Kaeya dient als charmanter Playboy-Husbando

Diluc ist der coole distanzierte Husbando

Diluc ist nicht nur einer der stärksten Charaktere in Genshin Impact, er ist auch beliebt bei den Ladies.

Und die Liste kann noch lange so weitergehen. Die Fans können in dem Roster also den Charakter finden, der ihnen am meisten zusagt.

Ihre Vorlieben für die bestimmten Charaktere drücken die Fans so aus, wie sie es am besten können: mit Fanarts und Memes.

Fanarts (manche von ihnen nicht ganz jugendfrei) und Schwärmereien über die Charaktere sind auf reddit und Social Media zahlreich vertreten. Oft ist die Rede davon, dass man darauf hofft, den einen Lieblingscharakter zu ziehen oder ein Team aus Waifus und Husbandos aufzustellen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt „Barbara, meine Waifu in Genshin Impact“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt „Diluc Genshin Impact, ich bin in dich verliebt“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt Ich spiele Genshin Impact wegen dem Hintern von Amber und der Oberschenkellücke von Jean

Selbst neue Charaktere, die noch nicht spielbar sind und zum Teil im Spiel noch gar nicht vorkommen, werden bereits zu Waifus und Husbandos deklariert:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt Neue Charaktere, die noch nicht im Spiel sind, sind bereits „Waifus“ und „Husbandos“

Auf YouTube erstellen die Spieler Tier-Listen für die besten Waifus in Genshin und schlagen vor, dass das Spiel in “Waifu Impact” oder “Genshin Impact: Breath of the Waifu” umbenannt werden sollte.

Wählt mit uns die besten Charaktere in Genshin Impact – Wer sind eure Favoriten?

Der eine Charakter, den man unbedingt haben will

Genshin Impact ist damit nicht alleine. Viele Gacha-Games setzen neben dem Gameplay auf das Sexappeal der spielbaren Charaktere, die man aus dem Pool ziehen kann. Ganz vorne dabei sind zum Beispiel die beliebten Fate/Grand Order oder Granblue Fantasy.

Die Entwickler von miHoyYo wissen offenbar, dass zu einem erfolgreichen Gacha-Game auch eine Reihe von Charakteren gehört, die nicht nur stark, sondern auch attraktiv sind.

Die Figuren müssen dafür nicht zwangsläufig übertrieben sexy sein oder viel Haut zeigen, auch wenn der Charakter Lisa mit ihrem vielen Stöhnen gut in diese Kategorie passt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Die japanische Stimme von Lisa nutzt in dem Video häufig den Ausdruck “Ara-ara”, was in etwa “Sieh an…” oder “Na so was” bedeutet. Es wird in Animes häufig von weiblichen Charakteren verwendet, um sexuelle Absichten gegenüber jüngeren männlichen Charakteren auszudrücken. Kurz gesagt: Sie flirtet mit euch.

Es reicht schon, wenn die Charaktere als einfach nur als attraktiv, cool oder süß empfunden werden. Wenn man sich das Charakter-Roster von Genshin Impact anschaut, sieht man, dass die verschiedenen Arten von Charakteren auf allen Ebenen der Tier-Liste vertreten sind, die sie nach Stärke und Nützlichkeit sortiert.

Das hat zwei Effekte:

Wenn ein Spieler Pech beim Ziehen von 5-Sterne-Charakteren hat, aber kein Geld ausgeben will, kann er dennoch coole oder sexy Charaktere in seiner Gruppe haben, auch wenn sie schwächer sind.

Spieler, denen Min-Maxing und Stärke völlig egal sind, wollen die 5-Sterne-Charaktere trotzdem haben, weil drunter vielleicht einer ist, der für sie ein besonders hohes Waifu- oder Husbando-Level hat.

Ishtar ist eine der beliebtesten Charaktere in Fate/Grand Order

Den Spielern wird somit ein zusätzlicher Grund gegeben, weiterzuspielen, und es scheint auch zu funktionieren.

Viele aus der Genshin-Impact-Community müssen ihre Lieblings-Waifus und Husbandos allerdings aus der Ferne anschmachten. Denn die Chancen, einen 5-Sterne-Charakter zu ziehen, sind gering und werden noch geringer, wenn es einer oder gleich mehrere ganz bestimmte Charaktere sein sollen.

Und so hält Genshin Impact uns am Haken. Selbst wenn man die Story schon durchgespielt und eigentlich keine Lust auf das Grinding nach Materialien hat, spielt der eine oder anderen von uns dennoch weiter. Man will diesen einen Traum-Charakter unbedingt haben, damit man mit ihm oder ihr weiterspielen kann, sobald das nächste Kapitel der Story und neue Inhalte da sind.

Es kann sein, dass er oder sie besonders stark sind, eine coole Story haben oder eben Top Tier Waifu- oder Husbando-Material sind.

Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss dringend Kaeya und Lisa ziehen (mir egal, dass die B- und C-Tier sind).

Habt ihr schon Geld für Genshin Impact ausgegeben, etwa um an einen Wunsch-Charaktere ranzukommen?