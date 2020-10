Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Ihr seid gerade erst in Genshin Impact eingestiegen und wisst nicht, welche der vielen Charakter ihr ins Team nehmen sollt? Dann schaut euch unseren Guide zu den besten Teams an.

Das Interessante an Xinyan ist außerdem ihre Waffe. Auf dem Artwork sieht man keine der klassischen Waffen, die bis jetzt in Genshin Impact verfügbar sind. Stattdessen rockt sie auf einer Art Gitarre oder Bass. Deshalb spekulieren viele Fans, dass es möglicherweise eine neue Waffenart sein könnte.

3 von ihnen sind bereits im Spiel und werden euch im Verlauf der Story begegnen. Wenn ihr euch also nicht spoilern wollt, wer euch während eures Gameplays begegnen wird, dann schaut euch nur den ersten völlig neuen Charakter an.

Was wurde geleakt? In dem reddit-Post gab es laut Demone Kim einige allgemeine Infos zum Update 1.1.

Auf der offiziellen Seite von Genshin Impact haben aufmerksame Fans außerdem einen neuen Tab in der Charakter-Übersicht entdeckt. Links in der Spalte, in der die beiden Städte des Spiels aufgeführt werden, gibt es einen neuen Tab mit der Bezeichnung „Coming Soon“.

Laut Stream soll Dainsleif eine schwere Vergangenheit mit sich Tragen. Ein Tweet vom offiziellen Genshin-Account bezeichnet ihn außerdem als „Truth-Seeker“, also Sucher der Wahrheit. Sein japanischer Synchronsprecher ist Kenjirou Tsuda, der unter anderem für seine Rolle von Seto Kaiba in Yu-Gi-Oh! bekannt ist.

