Genshin Impact startet Event – So bekommt ihr Fischl kostenlos

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was kann man aktuell spielen? Den Auftrag „Stern der Bestimmung“ könnt ihr bereits abschließen. Hierfür erfüllt ihr eine mehrteilige Quest. Anschließend müsst ihr drei verschiedene Regionen der Spielwelt besuchen und dort jeweils 7 Meteoritensplitter sammeln. Diese sind aber nicht immer leicht zu finden und müsst sie in diesen drei Gebieten sammeln.

Im Laufe des Events sammelt ihr verschiedene Scherben, die ihr gegen Belohnungen eintauschen könnt. Das Highlight des Events ist jedoch der Charakter Fischl, den ihr am Ende der Event-Quests kostenlos freischalten könnt. Wie ihr sie freischaltet, verraten wir euch in unserem Artikel.

Worum geht’s? Am 16. November ist das Event „Ferne Sterne“ in Genshin Impact gestartet. Erst am 11. November war das große Update 1.1 des Spiels offiziell gestartet.

