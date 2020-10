So levelt ihr die Abenteuer-Stufe in Genshin Impact am schnellsten

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Gerade von den Schatztruhen gibt es in Genshin Impact jede Menge, man stolpert gerade zu Beginn fast alle Paar Meter über eine. Haltet also die Augen offen und sammelt die Bonus-EXP ein.

Haltet also immer Ausschau nach verschiedenen Quest-NPCs und arbeitet euren Quest-Log ab. Diese Tätigkeit lässt sich übrigens auch gut mit anderen Möglichkeiten fürs Farmen an Abenteuer-EXP verbinden. Eine solche Quest ist zum Beispiel „Das Chi von Guyu“:

Der Klassiker: Die Quests funktionieren in Genshin Impact genauso wie in quasi jedem anderen RPG. Ihr bekommt von NPCs verschiedene Aufträge und müsst sie dann erledigen, um Belohnungen zu kassieren.

Hier müsst ihr daher erst überlegen, was ihr mit eurer täglichen Menge an Harz anstellen wollt.

In dem Buch findet ihr drei Kapitel namens Exkursionen, Sphäre und Kopfgeldjagd. Euch interessieren hier in erster Linie die Exkursionen.

Um die Provisions-Quests freizuschalten, ist zunächst ein Mindest-Abenteuer-Rang von 12 notwendig. Sobald ihr den erreicht habt, geht zu der Abenteuer-Gilde in Mondstadt und redet dort mit Katheryne. Danach erscheinen sie unter „Missionen“ in eurem Handbuch für Abenteuer.

Was hat man davon? Von dem Abenteuer-Rang hängen viele Mechaniken in Genshin Impact ab, die erst mit höherer Stufe freigeschaltet werden. Dazu gehören zum Beispiel:

Was ist der Abenteuer-Rang? Der Abenteuer-Rang oder Level ist eine Mechanik in Genshin Impact, die hauptsächlich über euren Fortschritt im Spiel bestimmt.

