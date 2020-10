Ihr könnt Schatztruhen in Genshin Impact mehrfach looten – So geht’s

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wenn ihr gerade versucht an möglichst viel Urgestein für Gacha-Ziehungen ranzukommen, dann schaut in unseren Guide dazu: Urgestein farmen und kaufen – Alle Methoden.

Die Mechanik des Truhen-Respawns bietet sich dafür an, um die Kisten zu farmen. Das funktioniert in bestimmten Gebieten, in denen sich besonders viele von ihnen auf einer kleinen Fläche befinden oder in denen man sie recht einfach ablaufen kann, ohne zum Beispiel viel klettern zu müssen.

Es wird aber nicht jede Kiste direkt nach dem Reset erneut erscheinen, sondern die Truhen haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu respawnen. Es kann also durchaus passieren, dass eine Kiste mehrere Tage in Folge nicht wieder erscheint, andere aber fast jeden Tag da sind.

In Genshin Impact gibt es in der offenen Welt jede Menge Sachen, die man entdecken und sammeln kann. Eines davon sind natürlich die Schatzkisten. Viele von ihnen können aber nach dem Öffnen erneut erscheinen und dadurch mehrfach geplündert werden.

