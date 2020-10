Alle Schreine der Tiefe in Genshin Impact – Map zeigt 20 Fundorte

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Das müsst ihr zu den Schreinen wissen: Es gibt insgesamt 20 Schreine der Tiefe. 10 Schreine der Tiefe findet ihr in der Region Mondstadt und die anderen 10 Schreine gibt es in der Region Liyue.

Was sind Schreine der Tiefe? Diese Schreine beinhalten teilweise richtig guten Loot, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Ihr kommt an den Inhalt aber nur, wenn ihr einen Schlüssel für den Schrein besitzt.

Der Schrein der Tiefe ist in Genshin Impact ein wichtiger Ort, um seltene Ressourcen aufzufüllen. Wir zeigen euch eine Map mit allen Fundorten und Möglichkeiten, um an die Schlüssel dafür zu kommen.

