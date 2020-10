In Genshin Impact gibt’s Bunny Hopping und es ist schneller als Sprinten – So geht’s

Wer im Anime-MMO-Hit Genshin Impact schnell die Spielwelt erkunden will, der wird diesen Trick lieben. Denn mit Hilfe der Technik „Bunny Hopping“ könnt ihr signifikant schneller durch die Gegend hüpfen. Das sieht dumm aus, ist aber ungemein praktisch. Erfahrt hier auf MeinMMO, wie der Trick mit dem Bunny Hopping funktioniert.

Was ist Bunny Hopping? Bunny Hopping ist eine Movement-Technik, die man vor allem aus Shootern wie Counter-Strike, Call of Duty oder Valorant kennt. Damit ist eine Fortbewegung durch kleine Hopser gemeint. Das erinnert an das Gehoppel eines Hasen, daher der Name. Bunny Hopping ermöglicht in diversen Games eine schnellere Fortbewegung und macht die Spielfigur zu einem schlechteren Ziel.

Was hat es mit Bunny Hopping in Genshin Impact auf sich? In Genshin Impact ist Bunny Hopping vor allem ein Geschwindigkeits-Boost. Denn im populären Anime-Game ist eure Ausdauer begrenzt und wenn ihr volles Pfund sprintet, geht euch schnell die Puste aus und ihr werdet wieder langsamer.

Das ist nervig, wenn man die Welt erkunden will und dabei seinem Charakter bei einem gemütlichen Spaziergang zugucken muss, weil er oder sie nur selten mal richtig Gas geben. Doch mit Bunny Hopping werdet ihr signifikant schneller.

Eure Ausdauer könnt ihr übrigens mit Geoculus boosten:

Alle 131 Geoculus Locations in Genshin Impact – Map zeigt Fundorte

Bunny Hopping in Genshin Impact – So funktioniert der Trick

Das müsst ihr fürs Bunny Hopping machen: Bunny Hoping ist in Genshin Impact ganz einfach. Ihr rennt einfach mit dem Sprint los und wenn euer Held am schnellsten ist, springt ihr nach vorne. Sobald eure Figur gelandet ist, springt ihr sofort wieder. Das macht ihr so lange, bis ihr am Ziel seid. Das hier eingebettete Video zeigt euch genau, wie das Bunny Hopping (hier Traveler’s Skate genannt) funktioniert.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Hier seht ihr, wie fix das mit dem Hoppeln wirklich geht.

Was genau bringt das? Laut dem Video, in dem die Zeit gestoppt wird, ergibt sich eine Zeitersparnis von fast 30 Prozent. Eine kurze Strecke schafft man statt in 10 Sekunden in gerade Mal 7,04. Auf weitere Distanz wurden ohne Bunny Hopping 23.25 Sekunden gemessen. Mit Gehoppel ging es in nur 16,00 Sekunden. Ihr seid also als Hoppelhäschen viel schneller unterwegs.

Was muss man noch beachten? Wichtig bei der Sache ist aber, dass ihr einen Charakter spielt, der schnelle Sprunganimationen hat. Denn nur, wenn ihr nach dem Sprung gleich nochmal schnell springen könnt, klappt es mit dem nahtlosen Gehoppel und dem Speed Boost.

Ihr wollt noch mehr Tipps und Tricks zum Anime-Hit-Game Genshin Impact haben? Dann schaut euch doch unseren Guide an, auf was ihr beim Bauen eures Teams achten sollt. Denn nur eine optimale Teamaufstellung ermöglicht die bestmöglichen Erfolge im Spiel.