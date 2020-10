Genshin Impact startet Koop-Event – So nutzt ihr es am besten aus

In Genshin Impact ist das Koop-Event „Elementarofen“ gestartet. Es ist das erste Event seit Release des Koop-RPGs. Wir zeigen euch die Belohnungen und verraten, wie ihr es am besten ausnutzen könnt.

Was ist das für ein Event? Hierbei handelt es sich um ein Koop-Event. Ihr könnt es also nur im Koop spielen und nicht alleine. Es läuft noch bis zum 19. Oktober und belohnt euch, wenn ihr in der Gruppe gegen Wellen von Monstern kämpft.

Wie der Name des Events schon verrät, müsst ihr einen Elementarofen erhitzen. Das macht ihr durch Elementarklumpen, die ihr auf einem Spielfeld findet.

Das Spielfeld könnt ihr allerdings nur mit mehreren Mitspielern betreten. Wenn keine Freunde von euch Zeit haben, dann könnt ihr auch mit zufälligen Online-Spielern zocken.

Auf dem Spielfeld erscheinen immer wieder Wellen von Feinden. Dazwischen tauchen dann die Elementarklumpen auf, die ihr einsammeln und in den Ofen werfen müsst. Wenn ihr genug gesammelt habt, ist die Runde bestanden und es gibt Belohnungen.

Alle Infos zum Koop-Event in Genshin Impact

Diese Voraussetzungen gibt es: Nicht jeder Spieler kann mitmachen. Ihr müsst gewissen Voraussetzungen erfüllen, um am Koop-Event teilzunehmen:

Ihr müsst mindestens die Abenteuerstufe 20 erreicht haben

Ihr müsst alle Quests des 2. Prolog-Aktes „Für ein Morgen ohne Träne“ abgeschlossen haben

Die Quest „Ein großer Schritt für die Alchimie?“ von Timaeus muss abgeschlossen sein

So könnt ihr loslegen: Wenn ihr all diese Voraussetzungen erfüllt habt, dann könnt ihr euch in das Event stürzen. Zunächst müsst ihr wieder mit Timaeus reden. Er schickt euch zu dem Tempel der tausend Winde. Dort kann man dann das Koop-Event starten und gegen die Wellen von Gegnern zusammen mit Freunden oder zufälligen Mitspielern ankämpfen.

Diese Belohnungen gibt es: Hier wird es etwas knifflig. Die Belohnungen gibt es nach Abschluss der Quest. Dafür müsst ihr allerdings 40 Urharz zahlen. Ihr könnt also nicht unendlich oft die Quest wiederholen, denn irgendwann geht der Urharz aus.

Wenn ihr 40 Urharz gezahlt habt, gibt es auf jeden Weltstufe unterschiedlichen Loot. Es ist auch egal, welche Weltstufe eure Mitspieler bei der Quest haben. Jeder Spieler bekommt für seine Weltstufe den passenden Loot.

Außerdem gibt es weitere Belohnungen im Alchimiehandbuch. Sie richten sich nach eurem Erfolg im Kampf zuvor. So müsst ihr dort beispielsweise Alchimievorgänge abschließen oder einfallende Gegner besiegen.

Als Belohnungen warten dort unter anderem 300 Urgesteine auf euch. Für diese Belohnungen braucht ihr allerdings keinen Urharz.

Eine Übersicht über die Belohnungen findet ihr auch in diesem YouTube-Video ab Minute 3:54:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

So nutzt ihr das Event am besten aus: Es gibt einige Dinge, die ihr beachten könnt, damit ihr das meiste aus dem Event rausholen könnt.

Bevor die Runde startet, solltet ihr euch sicher sein, welchen Charakter ihr für den Kampf nutzen wollt. Während der Quest könnt ihr die Charaktere nicht mehr wechseln. Schaut am besten in unserer Tier-List zu Genshin Impact vorbei. Dort zeigen wir euch die besten Kämpfer.

Wenn ihr Elementarklumpen einsammelt, dann achtet darauf, dass ihr nur ein Klumpen einsammelt und den dann direkt zum Ofen bringt. Sammelt ihr mehr Klumpen ein, dann verliert ihr den Elementarklumpen, den ihr zuerst gesammelt habt und auch kein anderer Spieler kann diesen Klumpen mehr einsammeln.

Versucht Elementarklumpen desselben Typs zu sammeln. Wenn ihr das macht, könnt ihr nach einer gewissen Zeit diese Klumpen effizienter transportieren.

Ihr solltet versuchen alle Aufgaben aus dem Alchimiehandbuch zu erfüllen. Das sind quasi geschenkte Items, die ihr mitnehmen solltet. Dafür könnt ihr die Quest immer wieder spielen – vorausgesetzt ihr habt 40 Urharz pro Runde, um die Belohnungen zu bekommen.

Wichtig ist, dass ihr euch nicht hetzen müsst, um alle Belohnungen zu bekommen. Das Event geht noch einige Tage und jeden Tag davon bekommt ihr kostenlosen Urharz. Bis zu 180 Urharz pro Tag könnt ihr erhalten.

Ihr könnt also pro Tag mindestens 4-mal die Quest durchlaufen und eure Belohnungen einsacken. Das reicht locker aus, um am Ende des Events alle Aufgaben aus dem Alchimiehandbuch zu erfüllen und zudem noch jede Runde weitere Belohnungen einzusacken.

Hier ein Ausschnitt aus den Belohnungen des Alchimiehandbuchs. Quelle: Mattjestic MultiGaming (via YouTube)

Lohnt sich das Event? Auf jeden Fall! Pro Runde bekommt ihr einiges an Loot zusammen. Eines der Highlights sind die 300 Urgesteine, die ihr durch das Alchimiehandbuch erhalten.

Generell gilt in Genshin Impact, dass ihr eher langsam vorgehen solltet. Die Entwickler verrieten bereits, dass kommende Update noch etwas dauern werden:

Spielt Genshin Impact nicht zu schnell durch, neue Updates dauern noch etwas