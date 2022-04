Genshin Impact: Wie könnt ihr die Große Kluft freischalten?

Die Große Kluft hat in Patch 2.6 Einzug in Genshin Impact erhalten. Jedoch müsst ihr einige Dinge erledigen, bevor ihr in die Tiefen der dunklen Minen des Gebietes eintauchen könnt. Wir von MeinMMO verraten euch, was genau ihr dafür tun müsst.

Wann schaltet ihr die benötigte Quest frei? Um in die Minen im unteren Gebiet der Großen Kluft hinabsteigen zu können, müsst ihr Abenteuerstufe 28 erreicht haben.

Weiterhin müsst ihr den Archontenauftrag „Ein aufsteigender Stern“ und den Weltauftrag „Geheimmission zur Auflösung der Qixing-Formation“ abgeschlossen haben.

Wo findet ihr den Weltauftrag? Der Weltauftrag befindet sich auch direkt im neuen Gebiet, den ihr erst seit Patch 2.6 annehmen könnt. Teleportiert euch dazu zum Qingxu-Tümpel in Liyue und gleitet gen Westen in das unentdeckte Areal und lauft zum NPC „Yuehui“, der mit einem blauen Ausrufezeichen auf der Karte markiert ist.

Wenn ihr Probleme habt den NPC Yuehui zu finden, kann es helfen Katheryn von der Abenteuergilde in Liyue vorher anzusprechen, um die Main-Quest „Unerwartetes Wiedersehen in den Tiefen“ in der Großen Kluft zu starten. Sie schickt euch zu einem anderen NPC, der deutlich auf der Karte markiert ist. In der direkten Nähe steht auch Yuehui für den Weltauftrag.

„Geheimmission zur Auflösung der Qixing-Formation“ abschließen

Wenn ihr den NPC Yuehui gefunden habt, müsst ihr mit „Xiqiong“ sprechen, die nur wenige Meter weiter weg steht. Sie schickt euch zu einem Bauarbeiterlager, welches euch auf der Karte markiert wird. Dort müsst ihr einige Schatzräuber besiegen und den Lumenstein-Katalysator aus dem Häuschen mitnehmen.

Daraufhin müsst ihr zurück zu Xiqiong, die euch mit einer neuen Quest beauftragt: „Finde einen Weg, die Gesteinschlüssel zu zerstören“.

Um die Quest zu absolvieren, müsst ihr zunächst eine größere Steinsäule zu Boden bringen, damit sie zerspringt. Dies schafft ihr, indem ihr das leuchtende Gestein zerstört. Ein kleiner sternartiger Kristall entspringt dem Stein, der um euch herumkreist, sobald ihr ihn einsammelt.

Den Kristall müsst ihr zum meist nahegelegenen Gefäß bringen. Danach könnt ihr das Gefäß mit normalen Angriffen angreifen und es schießt eine Art Geo-Energie auf die größere Steinsäule, die ihr damit zu Fall bringt. Achtet darauf, in richtiger Position vor den Gefäßen zu stehen, da ihr nur in die Richtung schießt, in die ihr eure Schläge richtet.

So sehen der leuchtende Stein und die Gefäße aus.

Wie geht es weiter? Die erste Steinsäule war nur eine Aufwärmübung. Danach werden euch 3 weitere Säulen auf der Karte markiert, die ihr ausfindig machen müsst.

2 von den Säulen befinden sich relativ offensichtlich auf der Map, während die Gesteinssäule im Norden etwas versteckter in einer Höhle liegt. Die Höhle befindet sich direkt unter dem riesigen Geo-Stein, der sogar einen Dialog mit Paimon auslöst, wenn ihr euch ihm nähert.

Lasst euch einfach auf den Vorsprung direkt unter dem riesigen Geo-Stein fallen und ihr werdet die Höhle fix entdecken.

Was passiert nach der Zerstörung der Steinsäulen? Nach der Zerstörung müsst ihr zurück zu Xiqiong und daraufhin eine neue Quest starten, die sich „Beginn der Erkundung der Großen Kluft“ nennt. Ein Punkt wird auf der Karte markiert, der euch zu einem hölzernen Fahrstuhl bringt.

Steigt ihr auf den Fahrstuhl, werdet ihr direkt in die tiefen Minen der Kluft gebracht und könnt von nun an auch dort erkunden. Wollt ihr zusätzlich den Lumenstein nutzen, um Licht in den Minen zu schaffen, müsst ihr die darauffolgenden Weltaufträge absolvieren. Ihr könnt aber auch ohne ihn durch die Minen streifen.

Was sagt ihr zum Gebiet rund um die Große Kluft? Gefällt sie euch und habt ihr sie schon erkundet oder mögt ihr das Setting dort nicht so sehr? Wie findet ihr Patch 2.6 bisher?