Spieler nervt das einfache Team-Building in Genshin Impact – „Es ist nicht genug“

Mit dem Release neuer Charaktere bekommt Genshin Impact immer mehr und mehr Möglichkeiten, diese in einem Team aus 4 Helden zu kombinieren. Das Game hat dafür sogar ein Feature vorgesehen, was es den Spielern möglich macht, 4 feste Teams als Preset zu speichern und zu laden, sobald man sie wechseln möchte. Das reicht den Spielern jedoch nicht.

So funktioniert das Team-Building in Genshin Impact: Über das Menü oder eine Shortcut-Taste, die ihr sogar selbst vergeben könnt, ruft ihr das Team-Building-Menü auf.

Daraufhin könnt ihr einen Ladebalken sehen, der etwa 3–4 Sekunden benötigt, bis ihr ins Team-Building-Menü geworfen werdet.

Anschließend wählt ihr in der Charakterübersicht aus, welche Teammitglieder ihr mitnehmen möchtet. Benennen könnt ihr die jeweiligen Truppen auch noch, aber das war’s dann auch schon.

Insgesamt könnt ihr so 4 Gruppen á 4 Helden aufstellen und bequem zwischen ihnen hin und her wechseln, doch das reicht den Spielern nicht.

„Es nervt, nur 4 Teams zur Verfügung zu haben!“

Was sagen die Spieler? Der reddit-User Valllefor eröffnete einen Thread, in dem er anprangerte, dass 4 Teams überhaupt nicht ausreichen. Er müsse sie mehrere Male am Tag wechseln und beschwert sich seit Release in jeder Umfrage der Entwickler darüber.

Damit erntete er ordentlich Zuspruch seitens anderer Spieler:

the1oftheRiver: „Ich habe begonnen, auch danach in Umfragen zu fragen. Es gibt eine Menge Team-Variationen, wo in 2 von 4 Teams dieselben Charaktere enthalten sind, aber die Teams trotzdem total verschieden sind und für verschiedene Dinge genutzt werden. Dazu gezwungen zu sein, jedes Mal mehrere Charaktere auszutauschen, nervt mich. (…)“

Significant-Garlich87 bemängelt die Wartezeit: „Ich hasse es, wie man extra auf den Ladebalken warten muss, wenn du ins Team-Building-Menü gehst. (…)“

AhmedKiller2015 hat eine weitere Idee: „Sie sollten wirklich einige Charaktere auf einen Shortcut legen. Wenn du erkundest und plötzlich an Stellen gelangst, die Kryo oder Pyro oder so verlangen, dass du nicht einen Charakter im Team auswechseln musst, sondern einfach einen auf einem Shortcut hast, den du nur außerhalb des Kampfes verwenden darfst.“

Monkey_D_Luffy_12 meint: „Wir brauchen mindestens 7 Teams… zumindest jetzt, bevor mehr Charaktere hinzugefügt werden.“

Zudem wurde der zusätzliche Wunsch nach Artefakt-Set-Presets geäußert. Demnach wechseln viele Spieler ihre Artefakte zwischen einzelnen Charakteren hin und her.

Es wäre jedoch einfacher, bestimmte Sets für bestimmte Helden zu speichern oder zumindest bestimmte Set-Teile miteinander zu verknüpfen, jederzeit zusammen auszuwählen und verschieben zu können.

Eine Erweiterung der Team-Slots ergäbe jedenfalls Sinn, denn bald erscheint mit Ayato Kamisato der 48. Held in Genshin Impact. Damit treten nochmal wesentlich mehr Team-Kombinationen auf den Plan.

Was denkt ihr über die Kritik der Spieler? Schließt ihr euch ihnen an oder seid ihr bisher noch nicht auf das Problem gestoßen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

