Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo.

Kann ich Freunde mit in das Housing nehmen? Nein, derzeit noch nicht. Dieses Feature soll aber in der Zukunft, voraussichtlich mit Patch 1.6, kommen. Allerdings gibt es schon jetzt den Hinweis “Gastunterstützung” im Spiel und eure Freunde sollen zukünftig dabei helfen können, damit ihr schneller Dekorationen fertigstellt.

Wie stellt man Deko her? Dekorationen könnt ihr im Interface bei Knolle herstellen. Dafür benötigt ihr vor allem viele Materialien, darunter Holz, Stoffe und Farben. Ihr müsst also ordentlich farmen, um euer Haus nach euren Wünschen zu designen.

Die zweite Quest: Im Anschluss an die erste Quest erhaltet ihr den Auftrag “In der Kanne Zu Hause II”, der deutlich kürzer ist. Ihr müsst die Kanne lediglich in eurem Inventar auswählen und kommt so in das Kannenreich, wo das Housing stattfindet.

Habt ihr diese beiden Voraussetzungen erfüllt, dann müsst ihr den Auftrag “In der Kanne Zu Hause I” erledigen. Den bekommt ihr in der Hafenstadt Liyue bei Madame Ping. Sie befindet sich bei den Yujing-Terrassen. Habt ihr diese Quest erledigt, erhaltet ihr Zugriff auf das Housing in Genshin Impact.

