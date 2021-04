Das MMORPG Tower of Fantasy (PC, Mobile) veranstaltet eine Closed Beta in China. Von diesem Test wurden nun etliche Gameplay-Videos auf YouTube hochgeladen. Das Spiel erinnert optisch an Genshin Impact, jedoch mit einem Kampfsystem, das einen großen Fokus auf Action legt.

Was ist das für ein Spiel? Tower of Fantasy ist ein Open-World-MMOPRG, das Wert auf Erkundung und das Erzählen einer Geschichte legt. Zuletzt machte das Spiel Schlagzeilen damit, dass es eine große Grafik-Überarbeitung bekommen hat und seitdem noch stärker Genshin Impact ähnelt.

Ihr könnt in dem Spiel:

Einen eigenen Charakter erstellen

Quests erledigen

Klettern, schwimmen und allerhand Objekte zerstören, indem ihr sie beispielsweise ins Feuer werft

Dungeons abschließen, an PvP-Inhalten teilnehmen und selbst Gegenstände craften

Einer Gilde beitreten

Mit NPCs reden, die allesamt interessante Persönlichkeiten bekommen sollen

Entwickelt wird es vom chinesischen Hotta Studio und vertrieben wird es vom Publisher Perfect World, der zuletzt 4 weitere neue MMORPGs angekündigt hat. Es soll für PC, Android und iOS erscheinen.

Was zeigt das neue Gameplay? In China gab es eine Closed Beta, die jedoch nicht an die Region gebunden war. Darum konnten Spieler aus aller Welt Videos zu Tower of Fantasy anfertigen.

Auffällig ist vor allem das actionreiche Kampfsystem und die düstere Geschichte, mit denen sich das MMORPG deutlich von Genshin Impact abhebt.

Den Einstieg in das MMORPG könnt ihr euch in diesem YouTube-Video von Steparu anschauen:

Der Einstieg in Tower of Fantasy.

Actionreiche Kämpfe und schöne Anime-Grafik

Was zeigen die neuen Gameplay-Videos? Tower of Fantasy ist ein Spiel mit viel Dynamik. Das wird gerade in den Kämpfen deutlich:

Es gibt ein Action-Kampfsystem, bei dem ihr genau zielen müsst

Beide Maustasten führen Aktionen aus. Zudem gibt es weitere Fähigkeiten, die auf den Tasten Q, E und 1 liegen

Ihr könnt im Kampf zwischen euren Waffen wechseln

Ihr führt Angriffe auch beim Springen aus, wodurch ihr Gegner quasi aus der Luft heraus attackieren könnt

In den Kommentaren zum Kampfsystem wird oftmals geschrieben, dass Spieler sich genau so ein System für Genshin Impact gewünscht hätten. Verglichen werden die Kämpfe auch mit KurtzPel, einem Anime-Action-Spiel, das 2019 in den Early Access gestartet ist.

Wie genau die Kämpfe ablaufen, könnt ihr am besten in diesem YouTube-Video von Steparu sehen. Dort spielt er zuerst in der offenen Welt, zeigt aber ab Minute 6:18 einen Bosskampf aus einem Dungeon:

Gameplay mit dem Fokus auf das Kampfsystem von Tower of Fantasy.

Neben den Kämpfen steht das Erkunden der offenen Welt im Fokus. Dort könnt ihr besonders hoch springen, klettern, gleiten, schwimmen und auch Reittiere nutzen.

Da Tower of Fantasy in einer eher modernen Welt spielt, könnt ihr beispielsweise Motorräder als Reittiere nutzen.

Wie ist die Story? Das lässt sich derzeit nur schwer sagen, da das Spiel nur auf Chinesisch spielbar war. Allerdings sieht man im ersten Gameplay-Video, wie ein weiblicher Charakter, der uns das Tutorial über begleitet, stirbt. Die Geschichte wirkt insgesamt also düsterer als bei Genshin Impact.

Genshin Impact erhielt übrigens erst vor kurzem ein großes, neues Story-Update und bekommt mit dem Patch 1.5 Ende April zudem Housing und neue Charaktere.

Wie ist die Charaktererstellung? Der YouTuber MELOO hat ein Video zu Tower of Fantasy erstellt, in dem er sich nur um die Charakterstellung kümmert:

Ihr wählt zwischen vorgefertigten Charakteren, seid mit diesen jedoch an keine Klasse oder Spielweise gebunden

Eure Charaktere könnt ihr danach mit vielen Slidern optisch anpassen

Es gibt verschiedene Kostüme, die ihr zum Start auswählen könnt

Die Charaktererstellung in Tower of Fantasy.

Beta war für westliche Spieler nicht gesperrt, ein Release ist trotzdem ungewiss

Kommt das MMORPG zu uns? Offiziell haben sich der Entwickler Hotta Studio und der Publisher Perfect World noch nicht dazu geäußert. Derzeit ist nur bekannt, dass Tower of Fantasy im Sommer 2021 in China starten soll.

Allerdings hat Perfect World bereits Spiele wie das gleichnamige MMORPG, Neverwinter oder Magic Legends im Westen herausgebracht.

Positiv ist außerdem, dass die Beta von Tower of Fantasy keinen Region-Lock hatte. Wer wollte, konnte also auch im Westen spielen, allerdings nur mit chinesischen Texten und entsprechender Vertonung.

Kann man noch an der Beta teilnehmen? Nein, die Anmeldung dafür wurde inzwischen geschlossen. Allerdings kann man sich schon jetzt vorab für das Spiel registrieren:

Dafür benötigt ihr einen Account bei TapTap oder der internationalen Version Tap.io

Bei beiden könnt ihr euch mit einer westlichen E-Mail-Adresse oder Telefonnummer anmelden

Danach ruft ihr die Unterseite zu Tower of Fantasy auf (ihr könnt es einfach in der Suchleiste eingeben). Auf der Seite könnt ihr euch dann vorab registrieren

