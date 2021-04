Im März erschien das neueste Update 1.4 für Genshin Impact. Im Zuge dessen wurde heute, am 12. April, die Hauptgeschichte des RPGs fortgesetzt. Das ist besonders für die Spieler interessant, die zwischendurch ausgestiegen sind, aber noch Interesse an der Story haben, vor allem da das Kapitel schon im August 2020 angeteasert wurde.

Was ist passiert? Am 17. März erschien der neue Patch 1.4 in Genshin Impact. Der brachte einen neuen Charakter, neue Events und eine Date-Funktion.

Schon vor dem Release war bekannt, dass im Zuge des Updates die Geschichte rund um Dainsleif und die Archon-Quest fortgesetzt wird. Allerdings nicht sofort, sondern erst im April, genauer gesagt am 12. April um 4:00 Uhr.

Seit einigen Stunden ist der Akt 4: “Wir werden uns wiedersehen” live.

Warum ist das interessant? Die Archon Quests stellen sowas wie Hauptgeschichte unseres Charakters dar. Wer also an der Geschichte rund um Genshin Impact interessiert, der sollte das neue Kapitel unbedingt spielen.

Interessant an dem neuen Kapitel ist vor allem, dass die Geschichte “Wir werden uns wiedersehen” bereits im August 2020 mit einem Trailer angeteasert wurde. Wie der Name schon verrät, werdet ihr eine besondere Person in dem Kapitel treffen, was zu einem der Höhepunkte der Geschichte zählt.

Den dazugehörigen Trailer haben wir euch als YouTube-Video hier eingebunden:

Neue Story führt euch in den Kampf gegen schreckliche Monster

Worum geht es in der Story? Das neue Kapitel führt euch zurück zum Handlungsstrang rund um den Abyss-Orden, einer starken Legion von Monstern aus dem Abgrund. Sie versuchen die Menschheit und generell die Zivilisation der Oberfläche zu bekämpfen und gelten neben den Fatui als die antagonistische Hauptfraktion.

Das Kapitel beginnt damit, dass euch Ganyu und Lan erzählen, dass sich die Schatzhüter von Mondstadt und Liyue treffen, um Ruinen zu untersuchen. Die sollen mit dem Abyss-Orden in Verbindung stehen.

Genau zu diesen Ruinen und in den Kampf mit dem Abyss-Orden führt euch dann euer Weg.

Wie kann man die neue Story spielen? Um das neue Kapitel zu erleben, müsst ihr die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Erreicht Abenteuerrang 36 oder höher

Schließt die vorherige Prolog-Quest zu Bough Keeper: Dainsleif ab

Schließt die Story-Quest “The Meaning of Lupical” ab. Diese bekommt ihr beim Charakter Razor.

Um die Quest dann zu starten, müsst ihr zur Abenteuergilde in Liyue reisen und dort mit Ganyu sprechen.

Wie geht es in Genshin Impact weiter? Voraussichtlich Ende April wird das Update 1.5 veröffentlicht. Das besondere Feature darin ist das Housing. Doch auch abseits davon wird es einige interessante Neuerungen geben.

In der Story jedoch tut sich wohl wenig. So wie es aussieht, wird es nur eine Story Quest rund um den Charakter Zhongli geben. Auch über weitere Hangout-Quests wird gesprochen.

Alle Infos zu dem Patch findet ihr hier: Alles was wir zum Update 1.5 wissen – Release, Charaktere, Housing