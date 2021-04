Genshin Impact stellt neuen Patch 1.5 vor – Bringt Housing und Next-Gen

Noch im April erscheint der neue Patch 1.5 für Genshin Impact. Dieser wurde nun in einem Livestream offiziell vorgestellt. Wir von MeinMMO verraten, was in dem Update drin ist.

Was sind die Highlights? Insgesamt ist das neue Update 1.5 mit vielen Inhalten versehen, auf die wir im Laufe des Artikels noch genauer eingehen. Die Highlights sind:

Housing

2 brandneue Charaktere

Gleich 3 neue Weltbosse werden veröffentlicht

Ein spezielles Update für die PS5, das 4K und schnellere Ladezeiten ermöglicht

Neben diesen besonderen Inhalten wurden neue Banner, neue Waffen und neue Events angekündigt.

Wer einen neuen Akt der Hauptgeschichte erleben möchte, muss sich erstmal gedulden. Zum Start von Patch 1.5 wird es eine Story-Quest rund um den Charakter Zhongli geben. Später wird eine Quest zu der Konstellation Aphros Delos eingeführt. Die Hauptgeschichte bekam zuletzt am 12. April einen neuen und sehr interessanten Akt.

Alle Neuerungen von Patch 1.5 könnt ihr euch im Mitschnitt des knapp 48 Minuten langen Livestreams auf YouTube anschauen:

Wann erscheint der Patch 1.5? Der Release des neuen Updates wurde für den 28. April angekündigt. Bei uns kommt der Patch meist in den frühen Morgenstunden.

So funktioniert das Housing in Genshin Impact

Mit Patch 1.5 wird eine neue Quest eingeführt, über die ihr das Housing freischalten könnt. Danach könnt ihr euer Haus über Serenitea-Tränke betreten, die von Adepten aus Liyue geschaffen wurden.

Euer Haus könnt ihr im Anschluss frei gestalten. Dabei soll es nicht nur verschiedene Dekorationen geben, sondern auch unterschiedliche Typen von Häusern und 3 verschiedene Landschaften drumherum:

Floating Abode (verschiedene fliegende Inseln)

Emerald Peak (eine bergige Landschaft)

Cool Isle (eine Insel)

Außerdem wird eine neue Währung eingeführt – Realm Currency – mit der ihr euch Möbel und andere Inhalte beim Housing kaufen könnt. Wer kein Interesse an dem Dekorieren eigener Wohnungen hat, kann Realm Currency aber auch für Harz ausgeben.

Einen kurzen Einblick in das Housing bietet euch dieses Video auf dem offiziellen Twitter-Account von Genshin Impact:

Kann ich meine Freunde in ihren Häusern besuchen? Nein, zumindest nicht in Patch 1.5. Die Koop-Funktion soll erst mit dem kommenden Update 1.6 implementiert werden.

Auch ein Feature, um selbst Nahrung rund um das eigene Haus anzubauen, soll noch nicht in Patch 1.5, sondern erst in einem späteren Update enthalten sein.

Neue Banner, Charaktere und Waffen

Welche neuen Charaktere kommen mit Patch 1.5? Der erste vorgestellte Charakter ist Eula. Eula gehört einem sehr alten Adelsgeschlecht an und ist die Anführerin der Aufklärungseinheit der Ritter von Favonius.

Waffe: Großschwert

Großschwert Element: Cryo

Cryo Seltenheit: 5 Sterne

5 Sterne Konstellation: Aspergine Maris

Aspergine Maris Normaler Angriff: 5-Hit-Combo

5-Hit-Combo Elementarangriff: Cryo-Schaden mit Grimheart-Buff

Cryo-Schaden mit Grimheart-Buff Elemental Burst: Glacial Illumination mit AoE-Cryo-Schaden, beschwört ein Schwert, das Schaden verursacht

Auch hier gibt es ein kurzes Video auf Twitter, in dem Eula vorgestellt wird:

Der zweite neue Charakter heißt Yanfei. Yanfei ist der Stadt Liyue zugeordnet und dort als Rechtsberaterin bekannt.

Waffe: Katalysator

Katalysator Element: Pyro

Pyro Seltenheit: 4 Sterne

4 Sterne Konstellation: Bestia Iustitia

Bestia Iustitia Normaler Angriff: Feuerball mit Pyro-Schaden

Feuerball mit Pyro-Schaden Elementarangriff: Pyroschaden mit 3 Scarlet Seals

Pyroschaden mit 3 Scarlet Seals Elemental Burst: Done Deal, verlieht 3 Scarlet Seals und den Buff Brillance

Einen kurzen Einblick in ihren Charakter gibt es ebenfalls auf Twitter:

Wie sehen die neuen Banner aus? Zum Start von Patch 1.5 wird es zuerst das Zhongli-Banner geben. Darin wird auch der neue Charakter 4-Sterne-Charakter Yanfei enthalten sein.

Das Banner mit Eula hingegen kommt erst im Anschluss daran. Ihr müsst also 3 Wochen länger auf diesen neuen 5-Sterne-Charakter warten.

Wie steht es um neue Waffen und Ausrüstung? Mit Patch 1.5 werden eine neue 5-Sterne-Waffe und neue Artefakte eingeführt. Wir haben euch ein Bild mit den englischen Informationen aus dem Livestream eingebunden:

Neue Weltbosse und Events

Was sind das für Bosse? Schon der Trailer des Updates legt einen großen Fokus auf den neuen wöchentlichen Boss Azhdaha. Er betet den Gott Jiu an, der in der Vergangenheit von Zhongli versiegelt wurde.

Azhdaha hat starke Angriffe, kann mehrere Elemente nutzen und das Terrain des Schlachtfelds verändern. Er benötigt noch 60 Harz, um seine Belohnungen zu bekommen.

Allerdings gibt es einige Bosse, bei denen das benötigte Harz auf 30 reduziert wird, darunter Stormterror, The Wolf und Childe.

Wir haben euch hier den Trailer zum neuen Update mit Azhdaha im Fokus eingebunden:

Der zweite Weltboss ist der Cryo Cube, der sich in Dragonspine befindet. Dieser wird neues Material zum Aufstieg von Eula fallenlassen.

Der letzte neue Boss im Bunde ist Abyss Lector: Violet Lightning.

Welche Events bringt Patch 1.5? Insgesamt 5 neue Events wurden angekündigt:

Energy amplifier

Misty Dungeon

Mimi Tomo

Windtrace

Ein weiteres Event soll außerdem bewirken, dass Talent Book Domains für eine begrenzte Zeit die doppelte Belohnung geben.

Einen kurzen Einblick in das Gameplay der Events bringt euch dieses Video auf Twitter:

Genshin Impact bekommt PS5-Version

Eine weitere News, die parallel zum Event auf dem Blog von PlayStation veröffentlicht wurde, ist die neue PS5-Version von Genshin Impact. Diese wurde bereits mit einem Trailer im März angekündigt, jedoch ohne Release-Datum.

Nun wissen wir, dass diese Version zusammen mit Patch 1.5 am 28. April erscheint. Die Neuerungen sind:

4K Support

Verbesserte Texturen

Schnellere Ladezeiten

Was sagt ihr zu Patch 1.5 von Genshin Impact? Seid ihr mit den Inhalten und Features zufrieden?

Mit dem neuen Update erscheinen gleich zwei neue Charaktere. Und obwohl das Gacha-System durchaus umstritten ist, verdienen die Entwickler von miHoYo an jedem neuen Release sehr stark: Wenn Genshin Impact einen neuen Helden bringt, verdienen sie an einem Tag 12 Mio. $.