Wenn Genshin Impact einen neuen Helden bringt, verdienen sie an einem Tag 12 Mio $

Das Spiel Genshin Impact war 2020 ein Überraschungs-Hit für PC und PlayStation 4. Aber viele dürfte es erstaunen, wie viel Geld das Gacha-Game über Mobile eingenommen hat. Auf iOS und Android hat es weltweit bereits eine Milliarde US-Dollar verdient. Die Chinesen und Japaner sind verrückt nach dem Spiel und nach den Helden.

Das ist Genshin Impact für uns: In Europa und im Gaming-Mainstream haben wir Genshin Impact vor allem als „eine Art Open World Zelda-Klon“ wahrgenommen, der im September 2020 plötzlich für PC und PS4 da war. Wir haben das eher als Action-Rollenspiel gesehen, klassisch für PC und die PlayStation:

Als das Spiel vorgestellt wurde, zerstörte ein Spieler sogar seine PS4 aus Protest gegen den vermeintlichen Klon von “Zelda: Breath of the Wild”

MeinMMO-Autorin Larissa Then liebte es aber, wie stark sie Genshin Impact an Zelda erinnerte

Genshin Impact ist auf Mobile der absolute Geld-Bringer

Das ist Genshin Impact vor allem in Asien: Da ist das ein Mega-Hit für die Mobile-Plattformen. Wie die Seite Sensor-Tower nun berichtet, hat das Spiel in den 6 Monaten seit Release auf Mobile:

292 Millionen US-Dollar in China eingenommen

über 278 Millionen US-Dollar in Japan erspielt

zumindest noch 189 Millionen US-Dollar in den USA kassiert

Nach nur 6 Monaten war die Marke von einer Milliarde US-Dollar geknackt.

Genshin Impact hat nach nur 6 Monaten die Marke von „Eine Milliarde US“-Dollar über App Store und Google Play geknackt, damit sind sie noch schneller ein „Ein Milliarden $“-Spiel als die Mobile-Hits Pokémon GO, Lineage M oder Clash Royale.

In China liegt Genshin Impact zwar noch hinter PUBG Mobile und Honor of Kings, außerhalb von China sind sie aber führend.

Genshin Impact: „Früher haben alle mit Hass Geld verdient – Wir setzen auf Liebe“

Womit verdient Genshin Impact so viel Geld auf Mobile? Wie Sensor Tower weiß, sprudeln die Einnahmen vor allem an den Tagen so richtig, an denen neue Helden ins Spiel kommen. Jeder Held, der 2021 erschien, hat mindestens 12 Millionen US-Dollar eingespielt:

Ganyu kam am 13. Januar 2021 und schlug mit 14,8 Millionen US-Dollar rein

Xiao konnte am 3. Februar um die 15,1 Millionen US-Dollar verdienen

Hu Tao brachte am 2. März noch 12,9 Millionen US-Dollar

Während an einem normalen Tag „nur“ etwa 5,8 Millionen $ eingenommen werden, sorgen die neuen Champs also für ein kräftiges Klingeln in der Kasse.

Woher kommen diese Zahlen? Die Werte von Sensor Tower beziehen sich dabei auf Schätzungen ihres Algorithmus, was Spiele in den Stores App Store und Google Play umsetzen. Die Zahlen sind also nicht offiziell.

Wenn man bedenkt, dass Genshin Impact auch auf PS4 und PC erschienen ist und dort ebenfalls erfolgreich war, dürften die tatsächlichen Einnahmen von Genshin Impact noch um einiges höher liegen.

Genshin Impact nutzt ein umstrittenes „Gacha-System“ um so viel Geld zu verdienen. Auf die Gefahren dieses Glücksspiel-Systems weist ein YouTuber hin

YouTuber steckt viel Geld in Genshin Impact, damit ihr seht, wie doof das ist