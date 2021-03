Genshin Impact zeigt schicke neue PS5-Version im Trailer – Das steckt drin

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was passiert gerade in Genshin Impact? Anfang März kam mit Patch 1.4 das letzte große Update ins Spiel. Das brachte das Windblumenfest und erlaubt es Spielern, mit Charakteren auf besondere Dates zu gehen.

Was ist ein Gacha-System? Das ist eine bestimmte Art der Monetarisierung von Ingame-Inhalten. Mehr dazu findet ihr in unserem FAQ zum Gacha-System – Wie Pay2Win ist es wirklich?

Was ist Genshin Impact? Das ist ein kostenloses Online-Koop-RPG für PC, PS4 und Mobile. Das Spiel hat eine riesige, offene Spielwelt. Zunächst schlüpft ihr in die Haut des “Reisenden”, dem Hauptcharakter der Geschichte. Mit diesem reist ihr durch die große Welt von Teyvat.

