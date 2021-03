Genshin Impact: Alles was wir zum Update 1.5 wissen – Release, Charaktere, Housing

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Möbel und Deko kauft ihr mit einer neuen Währung oder stellt sie euch aus Rohstoffen selbst her (via Honeyhunterworld ).

Mit Update 1.5 soll das Housing-Feature in Genshin Impact eingebaut werden. Über das Housing ist es möglich, ein Eigenheim zu bekommen, das ihr nach euren Vorstellungen einrichten und dekorieren dürft. Euer Haus befindet sich dem Leaker Zeniet zufolge in einer Teekanne (via Twitter ).

Darüber hinaus ist ein geleaktes Video der Heldin Ayaka aufgetaucht (via gofile ). Das muss aber nicht bedeuten, dass sie schon mit Update 1.5 ins Spiel kommt. Wahrscheinlicher ist ein späterer Release, beispielsweise mit Update 2.0 (via Dualshockers ).

Mit den Updates für Genshin Impact kommen stets interessante Neuerungen ins Rollenspiel. Darunter neue Charaktere. Was könnte in Update 1.5 stecken?

