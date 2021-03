Genshin Impact: In Patch 1.4 könnt ihr Barbara und eure anderen Lieblinge daten

In Genshin Impact steht bald der Patch 1.4 an. Der bringt jede Menge neuer Minispiele – und zugleich die Möglichkeit, vier der Charaktere auf ein Date auszuführen.

Die Entwickler von miHoYo arbeiten weiter hart daran, immer neuen Content in das RPG Genshin Impact zu bringen. In wenigen Tagen steht die Veröffentlichung von Patch 1.4 an und der dürfte jede Menge Frühlingsgefühle in die Welt von Teyvat bringen. Es gibt nicht nur ein schönes Fest in Mondstadt, sondern auch die Option, mit euren liebsten Charakteren ein bisschen „besondere Zeit“ zu verbringen.

Was ist das Windblumenfest? Neben einigen Quests besteht das Windblumenfest vor allem aus mehreren Minispielen, an denen ihr teilnehmen könnt, um euch unterschiedliche Belohnungen zu verdienen. Wie üblich gibt es dabei Materialien zur Charakter-Aufwertung, die man ansonsten nur recht mühselig aus kleinen Mini-Dungeons bekommt. Der Trailer bietet schon einen ersten Ausblick auf die Minispiele. Dazu gehören:

Einen Parcour entlanglaufen und dabei Hindernissen ausweichen.

Eine Flug-Prüfung, bei der ihr euer Können im Gleiten demonstrieren müsst.

Das Auffangen von herabfallenden Blüten.

Das Abschießen von Luftballons, aufgeladen mit verschiedenen Elementen.

Es sollte also für alle Spieler etwas Unterhaltsames dabei sein.

Verschiedene Mini-Games halten euch auf Trab.

Gibt es Voraussetzungen? Ja. Wie gewohnt sind die allerdings recht niedrig und die meisten Spieler dürften ohne Probleme daran teilnehmen können. Um das Windblumenfest feiern zu können, müsst ihr mindestens Abenteuerstufe 20 erreicht und den Archontenauftrag „Das Lied von dem Drachen und der Freiheit“ abgeschlossen haben. Das ist quasi der erste Akt des Spiels und schließt die Handlung um Mondstadt vorläufig ab.

Ihr könnt auf Dates gehen: Ein Highlight für alle, die richtig Spaß an den Charakteren von Genshin Impact haben, dürfte die Möglichkeit sein, einige der Charaktere auf ein Date zu begleiten. Das sind besondere, kleine Events, auf denen ihr mit dem jeweiligen Charakter ein bisschen private Zeit verbringt. Das wird zu Beginn nur bei vier Charakteren möglich sein. Das sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Barbara

Noelle

Bennett

Chongyun

Besonders interessant: Diese Dates nehmen unterschiedliche Verläufe und führen zu verschiedenen Stationen und Auflösungen, abhängig von der Entscheidung des Spielers. Wer weiß, ob so ein Date also zu einem romantischen Highlight wird oder doch nur zu einem chaotischen Tag voller schrecklicher Zufälle?

Wenn eure Lieblinge nicht dabei sind – keine Sorge. Künftig sollen solche Events auch mit anderen Charakteren möglich sein. Das sind nur die ersten 4, die es ins Spiel geschafft haben.

Wann erscheint Patch 1.4? Der Patch erscheint bereits in der übernächsten Woche, am 17. März 2021. Wie üblich dürften die Events aber erst nach und nach im Laufe der darauffolgenden Tage freigeschaltet werden.

Neuer Charakter und Welt-Level-Änderungen

Patch 1.4 bringt allerdings noch mehr als nur dieses Event. Es gibt neue Charaktere und auch ziemlich coole Einstellungsmöglichkeiten, die frustrierten Spielern helfen dürften.

Rosaria überzeugt – natürlich auch wieder optisch.

Das ist Rosaria: Als neuer Charakter kommt Rosaria, eine 4-Sterne-Figur. Die trägt den Beinamen „Thorny Benevolence“ (zu deutsch etwa „Dornige Gutmütigkeit“). Rosaria ist, ähnlich wie Barbara, eine Schwester in der Kirche von Favonius und tauchte bereits im letzten Patch auf. Sie benutzt das Cryo-Element und setzt auf eine Stangenwaffe. Mit ihrer Elementarfähigkeit kann sie schnell zwischen mehreren Gegnern wechseln.

Welt-Level kann gesenkt werden: Was für viele Spieler wohl eine positive Nachricht sein dürfte: Ihr könnt das Welt-Level künftig senken. Bisher steigt das Welt-Level nämlich automatisch mit eurem Abenteuerrang oder nach Erfüllen einer bestimmten Mission. Ihr hattet dann keine Möglichkeit mehr, das Level zu reduzieren. Das bedeutete härtere Gegner und bessere Beute, aber womöglich auch mehr Frust. Denn wer noch keine optimierte Ausrüstung hat, der hat es mit einem erhöhten Welt-Level schwer.

In Patch 1.4 könnt ihr deshalb das Level der Spielwelt manuell herabsetzen – sowohl im Solo- als auch im Koop-Modus.

Habt ihr Lust auf den neuen Patch? Auf welches der Features freut ihr euch besonders?