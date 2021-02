Genshin Impact zeigt neue Heldin, kriegt eine Million Views auf YouTube in 7 Stunden

Das neue Video der Heldin Hu Tao in Genshin Impact kommt auf YouTube richtig gut an. Innerhalb weniger Stunden hat es schon über eine Million Views angesammelt, einen Tag später ist es bei fast zwei Millionen. Besonders ein Wort scheint dabei viele Spieler zu entzücken.

Was ist das für ein Video? Das Video zeigt einen Teaser zu Hu Tao, der Direktorin des Bestattungsunternehmens Wangsheng in Liyue. In dem kurzen Clip ist die quirlige, freche Dame zu sehen, wie sie die Zuschauer etwas zu erschrecken versucht.

Hu Tao gilt als Frechdachs, der gerne Streiche spielt und das spiegelt sich auch im Video wider. Begleitet wird sie von einem Geist, der offenbar auch zu ihrem Skill-Set in Genshin Impact gehört. Wir haben euch bereits kurz nach Release des Trailers die Gameplay-Details zu Hu Tao zusammengefasst.

Etwa sieben Stunden nach der Veröffentlichung am 27. Februar um 5:00 Uhr deutscher Zeit hatte das Video bereits über eine Million Views (via PCGamesN). Mittlerweile (28. Februar um 11:30 Uhr) steht der Zähler bei über 1,9 Millionen. Der Teaser erhält dabei äußerst positive Bewertungen von 210.570 Upvotes zu gerade einmal 951 Downvotes.

Dieser Teaser begeistert Spieler. Warum?

Knuffige Geister und „Aiya“

Was begeistert die Spieler so sehr? Schaut man in die Kommentare, wird schnell klar, dass viele Spieler schlicht von Hu Taos Persönlichkeit entzückt sind. Ihre freche Art kommt offenbar gut an. Zwei weitere Details werden jedoch ebenfalls häufig genannt.

Das erste davon ist das Wort „Aiya“. Das ist ein chinesischer Ausdruck, der Überraschung oder Frustration ausdrückt oder etwa, wenn jemand genervt ist (etwa: „huch“ oder „hmpf“). Das Wort selbst wirkt für viele Spieler offenbar niedlich und sie freuen sich darüber, wie Hu Tao es ausspricht.

Das zweite Detail ist Hu Taos Begleiter, der kleine Geist. Den wünschen sich die Spieler selbst als Begleiter im Spiel und sie können offenbar kaum erwarten, sie endlich selbst zu spielen.

Wann kann ich Hu Tao spielen? Obwohl Hu Tao schon seit einigen Monaten durch einen Leak bekannt ist, gibt es bisher noch kein offizielles Release-Datum für die Bestatterin. Der Teaser sollte lediglich auf sie aufmerksam machen und ihre Skills beleuchten.

Aktuell vermuten Spieler, dass sie mit einem Update am 1. April 2021 erscheint, einige andere hoffen, dass sie schon Anfang März mit dem nächsten Banner kommt.

Bis miHoYo ein Release-Datum verrät oder Hu Tao erscheint, könnt ihr noch das aktuelle Event nutzen, um euch einen kostenlosen 4-Sterne-Charakter zu besorgen: Genshin Impact schenkt euch einen 4-Sterne-Charakter – Welchen solltet ihr wählen?