Die Stimme vom Charakter Barbara aus Genshin Impact hat eine Anpassung erhalten. Die kam bei vielen Fans allerdings gar nicht gut an, woraufhin sie die Synchronsprecherin belästigten.

Das ist passiert: Seit dem 3. Februar ist in Genshin Impact das Update 1.3 aktiv. Es brachte frischen Content wie den neuen Charakter Xiao, das Foto-Event oder den Buff des Charakters Zhongli.

Es gab aber eine Änderung, die bei einem Teil der Fans gar nicht gut ankam. Der Heiler-Charakter Barbara hat in der englischen Version von Genshin Impact eine andere Synchronstimme bekommen.

Laura Stahl bleibt zwar weiterhin die Synchronsprecherin, allerdings hat sie bei den Aufnahmen andere direktive Anweisungen erhalten. Ihre Stimme für Barbara klingt nun daher anders, als die Fans es gewohnt waren.

„Wie eine Oma beim Bingo-Abend“

Das sind Reaktionen auf reddit: In mehreren großen reddit-Threads wurde die Änderung an der Stimme von Barbara ausführlich diskutiert. In einem Thread (9284 Upvotes) machte der User angrybob16 ein Video, in dem er die beiden Versionen der Stimme nebeneinander vergleicht.

Viele der Kommentare in dem Thread äußerten dabei, dass sie die neue Änderung nicht mögen. Sie vermissen, die quirlige und niedliche Art der alten Stimme von Barbara und finden, dass sie nun müde und ausgelaugt klingt.

Dir ist nicht klar, wie sehr du etwas vermissen wirst, bis es weg ist. reddit-User jarell108 (4093 Upvotes)

Nein! Meine Barbara! Die Stimme der alten Barbara ist rau, aber energetisch und ich finde, es ist die raue Stimme, die sie so charmant macht […] Die neue Barbara ist nur ein typisches ruhiges Moe-Anime-Girl. Es ist einfach… unscheinbar? Langweilig? […] reddit-User Nameless497 (1067 Upvotes)

Einer der Spieler wendete sich in seinem Thread an den Entwickler miHoYo und verglich die neue Stimme von Barbara sogar mit „einer Oma beim Bingo-Abend“.

Die Synchronsprecherin meldet sich auf Twitter

Das sagt die Synchronsprecherin: Nach der Änderung hat sich die Synchronsprecherin Laura Stahl auf Twitter gemeldet. In einem Tweet bat sie die Fans sie in Ruhe zu lassen, denn anscheinend hat sie viele Anfragen erhalten, dass sie die Änderung an der Stimme doch mal rückgängig machen soll.

Sie schrieb:

Ich kann sie [miHoYo] nicht bitten, es [die Stimme] zurück zu ändern. Ich weiß nicht, warum die Änderung gemacht wurde. Und wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es nicht verraten können. Bitte habt einfach Spaß mit dem Spiel und hört auf, mich zu fragen. Danke.

Stahl sagte zwar nicht, welche Art von Nachrichten sie von den verärgerten Fans erhalten hat. Also ob zum Beispiel Beleidigungen oder gar Morddrohungen dabei waren, wie es etwa beim Schauspieler von Spider-Man der Fall war. Doch es waren offensichtlich genug Nachrichten, dass sie sich gezwungen sah, deswegen ein offizielles Statement zu veröffentlichen.

Daraufhin gab es in dem offiziellen reddit-Forum von Genshin Impact ebenfalls einen Aufruf an die Spieler, dass sie die Synchronsprecherin nicht belästigen sollen. Ein anderer Teil der Spieler verteidigte die Sprecherin und erklärte, dass sie keinen Einfluss auf die direktiven Entscheidungen hat und es auch nicht ihre Schuld ist, dass die Änderung passiert ist.

